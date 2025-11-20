超人病倒了！大馬村長王梓安開刀順利 錄影片「報平安」：感謝大家關心

記者呂彥、林盈君／花蓮報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創下游光復鄉，而鄰近的大馬村卻全村撤離，村長王梓安被讚為「救了全村的男人」，不過卻傳出，村長王梓安因積勞成疾，住院開刀動手術，女兒王湘惠（前中華女足代表隊隊長）也在Threads發文，祈禱爸爸早日康復，網友也紛紛集氣加油，而今（20日）上午，花蓮縣議員魏嘉賢前去探望，村長王梓安也錄製一段報平安影片，希望大家可以放心。

大馬村長王梓安住院開刀，花蓮縣議員魏嘉賢前去探望。（圖／翻攝畫面）

據了解，近期傳出，花蓮大馬村村長王梓安發燒病倒，緊急住進花蓮慈濟醫院 ，並於19日晚間動手術開刀，所幸手術順利，但醫師表示，還是要住院觀察約4到7天左右。據悉，王梓安除了膽囊炎，肝臟也有發炎情況，所以才導致高燒不退，不過幸好經過手術後，目前恢復狀況良好。

今天上午，花蓮縣議員魏嘉賢，前往醫院探望村長王梓安，魏嘉賢表示，村長是父親的多年老友，所以一大早就跟父親一起探視。魏嘉賢更大讚村長王梓安「很負責、很細心的人」，不眠不休投入救災工作，同是民意代表，看了很心疼，希望他可以好好休息，身體早日康復。而面對外界的關心，王梓安也透過議員慰問，錄了一小段報平安的影片，希望大家可以放心。

