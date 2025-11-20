超人病倒了！花蓮村長災後56天「過勞急開刀」 報平安曝現況

花蓮大馬村長王梓安病倒住院手術。（圖／翻攝自臉書／魏嘉賢）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月下旬溢流，重創光復鄉，當時大馬村村民在村長王梓安的引導下順利撤離，全數平安躲過洪水。近日王梓安的女兒、台灣國家女足代表隊隊長王湘惠透露，父親因災情期間都沒休息，導致病倒住院，19日緊急接受手術。花蓮縣議員魏嘉賢今（20）日赴醫院探望，而王梓安也親自向大家報平安：「真心謝謝大家，我很好！」

王梓安在馬太鞍溪堰塞湖溢流時，引導村民撤離，成功救了全村，然而，其女兒王湘惠19日在社群平台Threads發文透露，在災後56天，她的父親因為過度操勞開始發燒，發炎指數更持續上升，「我真的懂爸爸撐著未曾好好休息，那份疲憊有多深。災情時間，我的父母卻從未離開過村落，只能一直扛著高壓和無止盡的重建。」

王湘惠指出，在災情發生後，「鳳凰」颱風又把光復便橋沖斷，父親擔心耽誤災後重建工作，只能18日臨時到瑞穗就醫，但病況加重，於是2位老人家又慢慢地開車一段時間，抵達慈濟醫院急診室就醫，醫師診斷19日須立即進行手術。

王湘惠說，由於父親發炎指數很高，緊急開刀治療膽後，肝仍有發炎情況，目前在觀察中，狀況趨於穩定，另大馬村事務暫時交由村幹事代理，「很感動大家都很關心我爸爸。」

而20日上午，議員魏嘉賢前往醫院探望王梓安，王梓安也錄製一段影片報平安，希望大家可以放心。魏嘉賢表示，「王梓安是父親的多年老友，所以一大早就跟父親一起來探視」，並大讚他很負責任、很細心，不眠不休投入救災工作，看了相當心疼，希望他可以好好休養。

