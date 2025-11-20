超人累了! 大馬村長病倒開刀 國手女兒:最擔心的還是發生

生活中心／綜合報導

超人也會累的，大家還記得九月份花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流前，大馬村長挨家挨戶要村民撤離，最終也成功讓大馬村"零傷亡"。不過災後第56天，王梓安因為膽囊和肝發炎而開刀治療。目前手術順利完成，王梓安也向大家報平安。遠在澳洲受訓的女兒，隔海受訪談及父親的病情。

大馬村長王梓安：「感謝所有關心我的人，謝謝你們。」躺在病床上，看起來還有點虛弱，花蓮大馬村長王梓安，日前病倒就醫。因為從九月23號，花蓮光復鄉發生洪災之後，他就沒好好休息過。大馬村長王梓安（09.23）：「欸趕快撤離了啦，不要一直在這邊。大家好，大家好。」說起日文，用廣播器，重複提醒村民要趕緊撤離，也開著小貨車，挨家挨戶，一一敲門，種種舉動都讓整個大馬村"零傷亡"，更被村民和網友大讚，是超人、是全村希望，只是超人也是會累。

大馬村長王梓安，從花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流以來都沒休息，如今膽囊和肝臟發炎，住院治療。（圖／民視新聞）

王梓安女兒王湘惠：「就是發現一些肝臟裡面有一些東西，然後膽囊也有東西，他們第一個想到的是先從膽囊那邊先取出，那肝臟那邊是之後觀察，勞累不是說直接關係啊，但是可能算是爆發出他全身發炎然後直接發燒。」女兒身為足球國手，現在遠在澳洲受訓，災情時也陪伴在王梓安身旁，知道爸爸五十幾天來都沒好好休息，最擔心的事還是發生了，王梓安膽囊和肝臟發炎，高燒不退，緊急住院開刀治療，但不只網友們紛紛留言打氣，村民也是滿滿心疼。

王梓安女兒表示，災情時都待在爸爸身邊幫忙，沒日沒夜，最擔心的事還是發生。（圖／民視新聞）

村民：「他真的很辛苦，他是我們算光復鄉的英雄，祝他身體健康早日康復。」村民：「太辛苦了太累了，希望他能夠早日康復，因為我們還很需要他，只有他能處理我們村裡的大小事，他也很辛苦。」王梓安的盡責，全村都有感，畢竟天天在災區奔波，沒日沒夜，顧到村民，卻少顧了自己。

















