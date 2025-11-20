超人累倒！大馬村長「發炎高燒」開刀 村民：他很辛苦

「全村希望」花蓮大馬村長王梓安病倒送醫，讓女兒跟村民好心急。（圖／東森新聞）





「全村希望」花蓮大馬村長王梓安病倒送醫，讓他的女兒跟村民好心急！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成災情過後，光復鄉大馬村長王梓安當時即時撤離全村居民。災後他也沒休息，為村民來回奔波，災後將近60天，他身體不堪負荷病倒，開刀住院治療。幸好術後恢復良好，家人、村民都希望他能盡快早日康復。

大馬村長王梓安vs.花蓮縣議員魏嘉賢：「村長都OK啦，很順利啦，對啊跟大家報平安一下。」躺在病床上，身體還相當虛弱，花蓮光復大馬村長王梓安，從9月份水災後持續忙前忙後，將近60天，如今身體不堪負荷，開刀住院觀察。

廣告 廣告

大馬村村長王梓安(10.16)：「各位村民大家早安，這邊是平馬國中辦公處，現在這個時間，我們在測試這個麥克風。」

馬太鞍溪溢流前，大馬村長便進行廣播測試，要求居民撤離，他盡心盡力，把村民當家人，如今卻病倒，除了膽囊炎，肝臟也發炎，導致高溫不退，幸好手術後恢復狀況良好。

大馬村長王梓安vs.花蓮縣議員魏嘉賢：「感謝所有關心我們的人，謝謝你們，村長都很平安，也請大家放心。」

大馬村村民：「他真的很辛苦，他是我們...算光復鄉的英雄，因為這個堰塞湖災後都是他在操作，也是都是他在處理。」

家人村民都相當憂心，畢竟村長發燒時先是跑到瑞穗，後來又開往193縣道與太太到慈濟醫院急診室，抱著虛弱的身體來回奔波。

大馬村村民：「從災前到災後，他都有盡他工作的本分，(一直看到他都是在工作)，對對對，希望他能夠早日康復，因為我們還很需要他，只有他能處理我們村裡大小事，他也很辛苦啦。」

如今手術後村長也漸漸恢復元氣，即便是超人也得好好休息，居民都希望村長能夠早日康復。

更多東森新聞報導

獨家／越捷航班突取消 從富國島變「桃機一日遊」

大苑子又爆搶「石虎柳丁」商標 農場女兒：為何這樣欺負

把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸

