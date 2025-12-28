超人般的存在... 昔同事悼工友：帥氣模樣難忘

今年62歲的林姓工友同時擔任派出所義警，無論颳風或是下雨，總會協助派出所員警協勤。（圖／東森新聞）





這名62歲林姓工友，他的熱心助人不只侷限於校園內，更同時擔任警察局的義警，時間長達大約30年。與他共事的副分隊長，在受訪時表示，他總是樂於幫忙大家解決問題，個性低調認真；學校的前職員也發文哀悼，說林姓工友對自己來說，是「超人般的存在」。

眼眶泛紅頻頻拭淚，林姓工友的哥哥和弟弟強忍情緒，到殯儀館相驗遺體，學校同仁萬分不捨，始終無法相信，如此負責任的好夥伴，竟在修繕水管過程中不幸殉職。

案發國小劉總務主任：「每一次該維修的各方面，他都會使命必達的去完成，然後也會為學校，在各種的工程上面，因為會貢獻他的各種專長，因為他是水電專長，所以會跟我們提供很多的建議。」

廣告 廣告

消息曝光之後，前同事在臉書發文哀悼，回想起林大哥的好，「當年實習分發從事第一份正式工作，教師兼事務組長，林大哥就像超人般的存在，教我如何處理，馬桶出水不止的問題，如何用一根L型鐵齒，處理電梯卡住的問題，雖然離開學校30多年，但是腦海中還保留著當年，當有小孩到總務處，報告班級燈泡壞掉時，他二話不說，直接揹起鋁梯的那個帥氣模樣。」

今年62歲的林姓工友，除了從國小建校以來，就在這裡服務，守護校園長達34年，更同時擔任派出所義警，無論颳風或是下雨，總會協助派出所員警協勤。

新北市德音義警分隊副分隊長陳忠勝：「裝備如果有小問題小瑕疵，或者是我們的配件有一些，要採購啊他都會幫我們去找，他之前是在五股隊，我們這邊成立之後，就調到我們這邊。」

林姓工友生活單純，平常都在國小家裡，以及警局來回奔波，照顧年邁母親親力親為之外，鄰里間有需要幫忙的地方，他也會毫不猶豫出手幫忙。

當地里長邱江永：「比較獨立（獨來）獨往啦，學校廣播系統這些東西，他馬上會抓出（問題）在哪個地方。」

直到生命最後一刻，仍在認真執行任務，這樣的態度，讓不少同事跟校友敬佩又鼻酸。

更多東森新聞報導

地震夜「離世工友」也是熱血義警 分隊弟兄曝生前為人

工友阿北「深夜衝學校」修漏水失足離世 校方嘆：他熱心服務34年

疑震破水管漏水！工友爬鋁梯關水閥 摔落身亡

