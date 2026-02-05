超人英雄降臨高雄！ 15公尺超人力霸王充氣畫面曝

高雄市 / 綜合報導

高雄冬日遊樂園將在7日登場，4日晚間，悄悄被發現，高達15公尺的超人力霸王氣模在進行充氣測試，不少民眾搶先看，而高雄火車站也有5公尺高的Q版超人力霸王就定位，整座城市變成超人城市，趕緊帶您一探究竟。

隨著氣體不斷灌入，原本癱軟在地上的氣模，慢慢鼓了起來，彷彿從睡夢中甦醒一樣，滿血復活的他，站得筆直與大家見面，透過空拍畫面可以看到，超人力霸王巨大身形超醒目，眼睛和胸口還會發光。

民眾說：「我專程帶小朋友來這邊看的，還滿新鮮的而且小朋友對超人也很喜歡，就很期待啊很高興啊。」初代超人力霸王，與超人力霸王迪卡，將首度以大型水上氣膜型態，現身高雄港灣，4日晚間，其中一隻，高達15公尺的氣模，在碼頭進行充氣測試，現場民眾搶先一睹他的真面目，直呼真的好帥氣。

民眾說：「帶動我們高雄這邊的觀光，一方面也可以提供小朋友在寒假期間，有一個主題活動的地方我覺得非常的棒。」不只港邊有驚喜，整座港都彷彿化身超人城市，旅運中心也可見他們蹤影，可愛造型公仔，讓小朋友愛不釋手，站在旁連拍多張照片，就連高雄火車站，也可看見，5米高大型氣膜，民眾說：「童年的樂趣，童年的趣味，因為這個城市要活潑一點。」

高聳造型實在吸睛，遠遠的，就看見Q版超人力霸王，這也成為最新拍照打卡景點，民眾說：「整個社會有多所謂的沒有披風的超人，找這位超人來做一個超人的代表我覺得很讚。」超人力霸王不只現身高雄，更走進每個角落，讓大小朋友重溫兒時回憶。

