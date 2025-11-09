超人醫師徐超斌獲頒褒揚令 同為部落出身高元接棒南迴診所

已故醫師徐超斌曾在電視節目中說：「數值報表你這個無藥可救，降不下來了」；被問是什麼數值， 他幽默回應：「顏值。」

總是笑容滿面樂觀以對，長年致力南迴偏鄉醫療的醫師徐超斌，在中風後依然奔波偏鄉行醫，近年來受癌症之苦的他9月病逝家中，總統賴清德下午出席追思會，頒發褒揚令，肯定徐超斌一生仁心仁術，是醫界典範。

總統賴清德表示，「這股精神令我們非常感動，更吸引許許多多人追隨他的腳步，投入偏鄉醫療改善的行列。」

徐超斌生前奔走部落，到偏鄉居民家中行醫，並籌備催生出南迴診所，在2023年中正式開幕，以在宅醫療為主要服務方向，在徐超斌離世後，診所院長遺缺將由同樣出身達仁土坂部落的高元醫師來接任。

南迴診所院長高元說道，「我們診所的同仁、我們的居家護理師的同仁們，謝謝你們這群傻瓜一直待在南迴，那我很高興加入你們當傻瓜了，最後我要跟學長說一聲，我來了。」

高元醫師分享，自2024年得知徐超斌生病，他就到南迴診所支援，過去在奇美醫院工作20年的他也坦言曾經掙扎，但看到部落長輩交通不便、經濟弱勢多，凸顯居家醫療在南迴的重要性，決定接棒超人醫師，守護偏鄉醫療。