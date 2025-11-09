超人醫師徐超斌追思會 賴清德親頒褒揚令 南迴診所由高元接棒

南迴基金會今日舉辦「南迴有光，在路上：懷念永遠的超人醫師－徐超斌」追思會與紀念攝影展。總統賴清德親自頒發褒揚令，肯定徐超斌一生醫者仁心。（劉宗龍攝）

被譽為超人醫師、長年致力南迴偏鄉醫療的徐超斌，今年9月18日因病辭世。南迴基金會今日舉辦追思會，由總統賴清德親自頒發褒揚令，肯定徐超斌一生秉持醫者仁心，並宣布由同樣出身達仁土坂部落的高元醫師，接任南迴診所院長，延續守護偏鄉醫療任務。

總統賴清德今日出席追思會，親自頒發褒揚令。賴清德說，徐超斌的夢想是提升偏鄉醫療資源，不要有任何部落資源匱乏，因此2002年放棄急診主治醫師高薪職位，回到家鄉、全年無休看診，一天開100多公里的車只為服務鄉親醫療需求，不分晝夜服務病人。

總統賴清德今日出席追思會，感謝徐超斌醫師燃燒自身生命、點亮原鄉醫療。（劉宗龍攝）

賴清德說，徐醫師2006年過勞而中風、左半身癱瘓，但他只休養數月，就懷著守護原鄉精神重返職場，繼續服務鄉親，令人感佩。2018年創設南迴基金會，希望開設醫院，致力社區健康促進、長者照護，被稱為台灣史懷哲、超人醫師。

賴清德表示，徐超斌醫師燃燒自身生命、點亮原鄉醫療，今天頒發褒揚令，除了表彰徐醫師用盡畢生實踐醫者仁心精神，致力改善偏鄉醫療資源不均問題，是醫界典範，也感佩他不畏病痛，堅持巡迴到生命最後一刻，貢獻生命之火，照亮家鄉、溫暖族人。

今日活動中，南迴基金會宣布，將由同樣出身達仁土坂部落的高元醫師，接任南迴診所院長。高元回憶，自己第一次見到徐超斌，是民國95年他中風，在病房中見面，雖然那時左半邊不太能動，但還是一直講很多笑話，並問他「想不想回南迴？」

高元說，自己當時根本沒想那麼多，直到113年得知學長生病，他便回南迴診所支援、幫忙。當時只遇過學長兩次，看得出學長身體虛弱，但每次聊天聊完的最後一句話，徐醫師都問「你什麼時候回來？」

「其實壓力很大」，高元坦言，自己在奇美醫院工作20年，很穩定，回到南迴支援後，心中開始掙扎，更曾到爺爺奶奶墓前詢問。南迴地區是個交通費大於就醫費用的地方，一個老人收入只有5、6千，但看病就要2千，他曾見過一名長輩常到日照中心裝吃剩的飯菜，因為錢都拿去看病，家裡只有泡麵、罐頭可吃。

高元說，這也顯現居家醫療在南迴的重要性，在100多公里的路上，感謝衛生所、長照中心等單位持續努力，也謝謝在偏鄉努力的傻瓜們，「很高興自己加入你們了，一起當傻瓜」。致詞的最後，高元哽咽對徐超斌說，「學長，我來了」。

