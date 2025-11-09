超人醫師徐超斌 總統頒褒揚令

醫療財團法人南迴基金會9日舉辦「南迴有光，在路上」超人醫師徐超斌追思會，總統賴清德出席致詞。（中央社）

記者傅希堯∕台北報導

被譽為超人醫師的南迴基金會創辦人暨南迴診所院長徐超斌今年9月18日因積勞成疾不幸辭世，總統賴清德9日頒贈褒揚令，表彰超人醫師徐超斌燃燒自身生命，提升偏鄉醫療資源的貢獻，褒揚令由徐超斌的妻子仇芸代表接受。

醫療財團法人南迴基金會9日為被尊稱為「超人醫師」的徐超斌舉辦追思會，總統賴清德（右）親自出席追思會，並頒發褒揚令給家屬。（中央社）

賴清德指出，徐超斌是台東達仁排灣族土坂部落出身，自台北醫學院畢業後，曾在奇美醫院任職，更是該院第一位內外科兼修的醫師，為照顧醫療資源匱乏竹偏鄉民眾，因此在91年放棄急診主治醫師的高薪職位，返鄉服務擔任台東縣達仁鄉衛生所主任，開啟貢獻一己之力、在南迴公路上奔波巡迴的日子，時常一天要開100多公里的車，只為服務鄉親的醫療需求。

廣告 廣告

賴清德表示，徐超斌不分平日假日、全年無休看診，還開設夜間門診，致力改善達仁、大武、金峰、太麻里等南迴4鄉的醫療資源。然而徐超斌95年因過勞中風，左半身癱瘓僅休養幾個月，就重返職場，繼續守護原鄉，這股精神吸引許多人追隨，投入偏鄉醫療行列。

賴清德指出，徐超斌所作所為已超越一般醫師的關懷，不僅強化偏鄉、原鄉的醫療品質，更把目光放到社區健康促進及長照資源，同時提供獎助學金給清寒學子，開辦愛心巡迴巴士與偏鄉長者關懷等，贏得台灣史懷哲與超人醫師的稱號。