超人醫師追思會 總統親贈褒揚令

賴清德總統（右）9日出席「南迴有光，在路上：懷念永遠的超人醫師—徐超斌」追思會，頒贈醫療財團法人南迴基金會創辦人暨南迴診所院長徐超斌褒揚令，表彰徐超斌燃燒自身生命，提升偏鄉醫療資源的貢獻。（劉宗龍攝）

「超人醫師」徐超斌長年致力南迴偏鄉醫療，今年9月18日因病辭世，南迴基金會昨舉辦追思會，由賴清德總統親自頒發褒揚令，肯定他一生秉持醫者仁心。同樣出身台東縣達仁鄉土坂部落的高元醫師，將接任南迴診所院長一職，延續守護偏鄉醫療任務。

賴清德表示，徐超斌的夢想是提升偏鄉醫療資源，因此放棄大醫院高薪職位，回到家鄉全年無休看診，不分晝夜服務病人。即使因過勞而中風、左半身癱瘓，仍只休養數月就重返職場，精神令人感佩，也被譽為「台灣史懷哲」、「超人醫師」。

賴清德說，徐超斌燃燒生命，點亮原鄉醫療，頒發褒揚令除了表彰他用盡畢生實踐醫者仁心精神，致力改善偏鄉醫療資源不均問題，是醫界典範，也感佩他不畏病痛，堅持巡迴到生命最後一刻，貢獻生命之火，溫暖族人。

「徐醫師不只是奮戰不懈的英雄，更是改革家，也是夢想實踐家。」衛福部長石崇良說，徐醫師選擇走上最坎坷、卻充滿愛的一條路，他的願景是在最遙遠的地方建立起燈塔，照亮族人回家的路，也因此成立南迴基金會，投入籌設南迴醫院。

然而，要在南迴蓋醫院十分困難，當時先改建大武衛生所，規模如同小型醫院，一年服務4300多人次緊急醫療。徐超斌體認到高齡化來臨，尤其偏鄉更嚴重，進而設立南迴診所，致力在宅醫療，特別是在宅急症及在宅住院。石崇良說，感謝徐醫師用一生守護台灣最南端人民，展現醫療初心與人性光輝，衛福部將持續提升南迴醫療可近性，延續他未竟之夢。

高元回憶，初次見到徐超斌是他中風病倒住院時，徐問他「想不想回南迴？」直到113年他回南迴支援，疾病纏身的徐超斌總問他「什麼時候回來？」

高元坦言，自己在奇美醫院工作20年、十分穩定，心中很是掙扎。南迴交通費大於就醫費用，這也顯現居家醫療在南迴的重要性。他很感謝在南迴努力的「傻瓜們」，也高興自己加入傻瓜行列，想對徐超斌說「學長，我回來了！」