「超人醫師」徐超斌病逝 賴清德親頒褒揚令感謝貢獻

賴清德今天（9日）下午親頒贈褒揚令，由醫師徐超斌的妻子仇芸代表接受。（圖／總統府提供）

總統賴清德今天（9日）下午前往台北醫學大學頒贈褒揚令，表彰「超人醫師」徐超斌燃燒自身生命，提升偏鄉醫療資源的貢獻，並由徐超斌醫師的妻子仇芸代表接受。

賴清德致詞時表示，今天齊聚一堂追思醫師徐超斌的貢獻，緬懷其燃燒自身生命，點亮原鄉醫療之路的成就。徐超斌是台東達仁排灣族土坂部落出身，在台北醫學院，也就是現在台北醫學大學畢業後，曾在奇美醫院任職，更是該院第一位內外科兼修的醫師，非常不簡單。

賴清德指出，徐超斌一直有個夢想，就是提升家鄉醫療資源，更把對故鄉的關懷延伸到對整個原鄉、偏鄉醫療資源的建置，希望不要有任何部落的鄉親朋友受限於醫療資源匱乏，因此在2002年放棄急診主治醫師的高薪職位，毅然決然返鄉服務擔任台東縣達仁鄉衛生所主任，開啟貢獻一己之力、在南迴公路上奔波巡迴的日子。

賴清德續指，徐超斌除了不分平日假日、全年無休看診，還開設夜間門診，為了改善南迴四鄉－達仁、大武、金峰、太麻里的醫療資源，常常一天開100多公里的車，只為了服務鄉親醫療需求，也因為長年牽掛原鄉醫療、不分晝夜服務族人，徐超斌在2006年時過勞中風、致左半身癱瘓，卻僅休養數個月就抱著「醫者守護原鄉」的精神重返職場，繼續服務鄉親，令人非常感佩，更吸引許多人追隨腳步、投入偏鄉醫療改善的行列。

賴清德提到，徐超斌在2018年創設南迴基金會，希望能開設「南迴醫院」，強化偏鄉與原鄉的醫療服務，改善族人與鄉親的就醫品質。從行醫、急診到成立基金會，徐超斌更把目光放到社區健康促進及長者長期照護上，希望提供南迴鄉鎮的國人更多高品質醫療與健康服務。同時在行醫之餘提供獎助學金給清寒學子，並開辦愛心巡迴巴士與偏鄉長者關懷等服務，所作所為已經超越一般醫生的關懷，深受地方及族人肯定，也讓他贏得「台灣史懷哲」與「超人醫師」的稱號。

賴清德說，雖然南迴醫院尚未成立，但徐超斌已經在前年6月設置「南迴診所」並擔任院長，作為南迴醫院設置的里程碑。今天衛福部長石崇良及許多醫界朋友也在場，大家會延續徐超斌的理念，致力推動醫療平權與「健康台灣」的願景。

賴清德引用聖經哥林多前書第12章第26節提到，「若一個肢體受苦，所有的肢體就一同受苦；若一個肢體得榮耀，所有的肢體就一同快樂。」即使徐超斌近年持續抱病、與肺炎和鼻咽癌等惡疾奮鬥，仍心心念念患者及家鄉，倡議原鄉與偏鄉的醫療進步以及更廣泛的健康促進等議題，更造成實質的政策改變。

賴清德表示，今天代表國家頒發徐超斌褒揚令，表彰徐用盡畢生實踐醫者仁心的精神，更致力改善偏鄉醫療資源不均問題，是醫界楷模與典範，也表揚徐超斌不畏病痛，堅持巡迴與看診到生命最後一刻，貢獻所有的生命之火，既照亮家鄉、溫暖所有族人，更讓人看見其偉大的態度跟胸襟。

賴清德指出，徐超斌的信念是「愛，不是我們要去的方向，而是我們出發的地方。」哥林多前書第13章第8節也提到「愛是永不止息」，徐超斌貢獻一切的服事是永恆的光芒，將引領更多人一起往理想邁進。再次感謝徐超斌一生的貢獻與服務，願安息主懷。



