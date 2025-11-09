「超人醫師」徐超斌追思會 石崇良致謝：持續增進南迴醫療

「超人醫生」徐超斌追思會，總統賴清德親自出席，並頒發褒揚令給家屬。李政龍攝



長年投入南迴地區偏鄉醫療的「超人醫師」徐超斌，因為罹患鼻咽癌，今年9月18日辭世，今天（11／9）舉辦追思會，賴清德總統也親頒褒揚令。衛福部長石崇良表示，對徐超斌一生致力於偏鄉醫療，生前許多倡議陸續成為國家政策，衛福部對徐超斌獻上最深的謝意，也會持續增進南迴醫療可近性，延續徐超斌的夢想。

「徐超斌不只是奮戰不懈的英雄，更是改革家與夢想實踐家。」石崇良指出，徐超斌是衛福部培育的公費醫師，畢業後在奇美醫院接受急診專科醫師訓練，完成訓練後就轉往在達仁鄉衛生所擔任主任，承接許多衛福部、健保業務。

石崇良回憶，兩人相識於南迴醫院籌設期間，因深知南迴地區建立醫院有多困難，問題不在錢，而在人，不過徐超斌從大武衛生所改建開始，尋址改建、提供尋常診察，更作為24小時緊急醫療中心，後來又陸續提供檢驗、放射、胃鏡、大腸鏡等中型醫院以上才能有的服務，一年提供4300餘人次的緊急醫療。

事實上，徐超斌在2019年被診斷出鼻咽癌第四期，但仍持續為南迴醫療奉獻。徐超斌同學代表黃正宗就說，當年最愛玩的同學成了最有使命感的醫師，他回到故鄉為4000位排灣族人守護健康，一個人撐起整個偏鄉醫療。黃正宗也說，他勸過徐超斌，不要這麼拚，會累倒的，但徐超斌總說，有病人等他。

石崇良表示，衛福部對徐超斌獻上最深的謝意與敬意，感謝徐超斌的付出，守護台灣最偏遠、最南端的人民，讓所有人看見醫療的初心與人性的光輝，衛福部也將持續增進南迴醫療的可近性，用具體行動延續徐超斌的夢想，讓醫療不再受到距離隔閡，讓所有人都能有安全回家的路。

