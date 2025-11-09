「超人醫師」徐超斌追思會 賴清德頒贈褒揚令

總統賴清德今頒贈「超人醫師」徐超斌褒揚令，由徐超斌夫人仇芸代表接受。 圖：總統府 / 提供

[Newtalk新聞]

被譽為南迴「超人醫師」的台東縣排灣族醫師徐超斌今年9月19日逝世，享年58歲。總統賴清德今（9日）前往台北醫學大學頒贈褒揚令，表彰徐超斌燃燒自身生命，提升偏鄉醫療資源的貢獻。

賴清德總統下午出席「南迴有光 在路上 超人醫師徐超斌追思會」，包括衛福部長石崇良、原民會主委曾智勇（Ljaucu‧Zingrur）、南迴診所執行院長高元、台北醫學大學校長吳麥斯等人出席，賴清德總統親自頒贈徐超斌褒揚令，並由徐超斌夫人仇芸代表接受。

賴清德致詞指出，今天齊聚一堂追思徐超斌的貢獻，緬懷其燃燒自身生命，點亮原鄉醫療之路的成就。徐超斌是台東達仁排灣族土坂部落出身，在台北醫學院，也就是現在台北醫學大學畢業後，曾在奇美醫院任職，更是該院第一位內外科兼修的醫師，非常不簡單。

賴清德提到，徐超斌一直有個夢想，就是提升家鄉醫療資源，更把對故鄉的關懷延伸到對整個原鄉、偏鄉醫療資源的建置，希望不要有任何部落的鄉親朋友受限於醫療資源匱乏，因此在2002年放棄急診主治醫師的高薪職位，毅然決然返鄉服務擔任台東縣達仁鄉衛生所主任，開啟貢獻一己之力、在南迴公路上奔波巡迴的日子。徐除不分平日假日、全年無休看診，還開設夜間門診，為了改善南迴四鄉－達仁、大武、金峰、太麻里的醫療資源，常常一天開100多公里的車，只為了服務鄉親醫療需求。

賴清德說，徐超斌也因長年牽掛原鄉醫療、不分晝夜服務族人，在2006年時過勞中風、致左半身癱瘓，卻僅休養數個月就抱著「醫者守護原鄉」的精神重返職場，繼續服務鄉親，令人非常感佩，更吸引許多人追隨腳步、投入偏鄉醫療改善的行列。

賴清德表示，徐超斌在2018年創設南迴基金會，希望能開設「南迴醫院」，強化偏鄉與原鄉的醫療服務，改善族人與鄉親的就醫品質。從行醫、急診到成立基金會，徐醫師更把目光放到社區健康促進及長者長期照護上，希望提供南迴鄉鎮的國人更多高品質醫療與健康服務。同時在行醫之餘提供獎助學金給清寒學子，並開辦愛心巡迴巴士與偏鄉長者關懷等服務，所作所為已經超越一般醫生的關懷，深受地方及族人肯定，也讓他贏得「台灣史懷哲」與「超人醫師」的稱號。

賴清德指出，雖南迴醫院尚未成立，但徐超斌已在前年6月設置「南迴診所」並擔任院長，作為南迴醫院設置的里程碑。今天石崇良及許多醫界朋友也在場，大家會延續徐超斌的理念，致力推動醫療平權與「健康台灣」的願景。

