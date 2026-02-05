超人降臨港都！ 高雄冬日遊樂園 攜手13家百貨促銷

「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」將於2月7日至3月1日起在愛河灣及高雄港16-18號碼頭盛大登場。今年以「超人降臨港都」為故事主軸，結合港灣景觀，規劃主題裝置、燈光秀、見面會及碼頭樂園等互動展演，打造專屬高雄的冬日「超人慶典」。經發局為響應燈會，除了串聯店家推出限定造型美食活動外，更與在地13家百貨公司聯手送好禮，邀請全國民眾春節前後走進高雄港都，一同感受光與希望的節慶氛圍，無論你是資深粉絲，還是初次接觸，都能在這裡找到屬於自己的英雄時刻！

經發局與高雄在地13家百貨公司聯手推出「冬日歡樂購」活動，凡是前往各家百貨公司，加入百貨指定好友，即可免費兌換冬日遊樂園限定貼紙／頭套乙份；消費滿額還可加碼兌換限定一卡通 。（圖／ 高雄市政府經濟發展局提供 ）

高市經發局長廖泰翔表示，高雄的冬季節慶氛圍感十足，從每年12月的聖誕生活節、跨年，一路串連至春節的冬日遊樂園活動，不僅有結合音樂策展、城市造景、國際IP的精彩連發，帶動的強大人流與經濟擴散效益，也讓高雄商圈夜市與百貨公司有感受會。繼2025聖誕生活節的「心願放大卡」後，經發局與高雄在地13家百貨公司再次聯手同慶「冬日歡樂購」活動，自2月7日起，凡是前往高雄在地各百貨公司，加入百貨指定好友，即可免費兌換冬日遊樂園限定貼紙／頭套乙份；消費滿額還可加碼兌換限定一卡通；各百貨更有各自加碼推出優惠及活動，讓民眾從愛河灣一路玩到百貨公司，享受高雄限定的娛樂體驗。

SOGO百貨高雄店陳崇紊店長表示，高雄「冬日遊樂園」已成為最重要的城市品牌活動之一，為了響應本次活動SOGO特別推出「SOGO呷超霸攻略」，凡持攻略刊物至SOGO百貨高雄店即可免費兌換限量「667滑輪溜冰場VIP溜冰券」乙張，並於指定餐廳用餐享專屬優惠。「SOGO呷超霸攻略」刊物可於冬日遊樂園服務台索取，內含各種指定餐廳專屬優惠，包含B1NARA Thai Cuisine泰式餐廳滿800元送摩摩喳喳乙份、B1東京純豆腐消費滿1,000元送蜂蜜炸雞乙份、 B1溜溜酸菜魚專賣店憑刊物享紅糖軟糍99元、B2高麗園mini銅盤烤肉四人同行買99元品項＋1元多乙件等，歡迎大家新春一起來高雄賞燈再來SOGO享美食!

SKM Park Outlets 高雄草衙總經理孫紹堃表示，希望透過冬日遊樂園活動，讓民眾在春節期間留下美好回憶，成為高雄最受歡迎的走春首選。SKM Park Outlets 高雄草衙於活動期間推出「冬日歡樂購 超人們~出動！」主題活動，搶搭春節連假返鄉與旅遊人潮，規劃多元親子互動內容，打造適合全家大小走春、遊玩與購物的一站式休閒場域。還祭出多項會員專屬好禮，凡首次申辦新光三越會員，即可依活動辦法兌換限量冬日遊樂園主題好禮等，讓親子家庭在歡樂中輕鬆享受購物回饋。另外特別結合冬日遊樂園主軸裝扮互動，凡穿著或配戴「超人」主題造型配件，即可兌換湯姆熊免費代幣五枚及消費優惠券，讓孩子在遊戲中獲得驚喜，也為親子共遊增添更多笑聲。商場同步搭配 2026年搖搖馬春節主題陳列，於戶外街區與主要動線點綴「瑞馬迎春」造景，營造溫馨年節氛圍。

岡山樂購廣場賴依婕店長表示，希望透過多元遊戲設施與活動加碼，串聯市府大型活動，提供市民更多元的休閒選擇，此次特別響應推出「北高雄最大遊戲嘉年華」，除設置全台首創好運8米福馬裝置藝術外，更集結旋轉木馬、摩天輪、飄移海盜船、復古雙翼飛機及繞福小火車等多項遊戲設施，串聯親子互動體驗。另外還配合「冬日歡樂購」活動推出加碼活動，於2樓玩創主義櫃位購買指定周邊小物，即加贈限量卡包乙份，送完為止。樂購廣場戶外「福馬好運攏總來寶貝樂園」自即日起至4月26日，採全日票無限次暢玩模式，假日及春節連假期間加碼街頭藝人互動演出與雪景燈光秀，讓民眾能從南高雄一路玩到北高雄，感受高雄冬季的熱鬧氛圍。

此外還有大立百貨推出身穿超人／怪獸相關造型即可至湯姆熊櫃台免費兌換代幣5枚；大遠百則是出示2026冬日遊樂園周邊小物或穿著超人相關造型，即可享指定品牌優惠；漢神巨蛋則推出漢神Plus APP會員條碼、2026冬日遊樂園活動現場合照社群打卡（或相關IP裝扮照片並標註漢神巨蛋官方帳號）以及館內不限金額消費發票，即可兌換「驚喜好禮」；另外漢神百貨全館購買「超人力霸王」相關商品消費滿500元，即贈精美好禮乙份。各家百貨卯足全力響應，促進商圈互聯，讓高雄成為一座「英雄之城」！

「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」自2月7日至3月1日，更多資訊與詳細優惠內容，歡迎至各家百貨官網、經發局「高雄會展網」（https://pse.is/8nupwv）及經濟發展局FB與IG查詢。

