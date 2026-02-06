超人降臨港都！高雄冬日遊樂園2/7開幕
[NOWnews今日新聞] 「2026高雄冬日遊樂園」高雄市政府結合港灣特色與日本經典英雄IP「超人力霸王」，以「超人降臨港都」為策展主軸，打造融合港灣景觀、城市節慶與親子歡樂的「超人慶典」。活動將於將於2月7日下午5點在愛河灣珊瑚礁群好望角盛大開幕。
開幕活動的「海陸雙域超人」特別企劃，除有兩座高達15米、巨大的超人力霸王在愛河灣水域帥氣現身，更規劃海域由10艘水上超跑領航，帶領著超人力霸王搭乘遊艇進場；陸域則由陳其邁市長率領包括鏟子超人、救災救護、維護社會秩序及交通疏運等近60名「城市超人」走上紅毯，象徵無名英雄齊心守護城市、共同打造宜居宜遊的高雄。
市長陳其邁表示，今年高雄冬日遊樂園打造兩座高達15公尺的巨大寫實版「超人力霸王」作品，於高雄流行音樂中心音浪塔前及珊瑚礁群好望角帥氣現身；而在碼頭樂園更有多組超人力霸王主題藝術裝置，包括帥氣的初代對戰哥摩拉、Q版傑洛與巴爾坦星人、昭和六兄弟等。
觀光局長高閔琳說明，「2026高雄冬日遊樂園」除於水域、陸域都有多組超人力霸王主題裝置與展示作品，同時也規劃「超人力霸王見面會」、「超人力霸王燈光展演」等表演。活動期間還有超人主題商品快閃店、美食市集，以及親子互動遊戲與表演活動；而高雄各大商圈百貨與飯店旅宿業者亦同步推出餐飲與住房優惠，公私部門攜手合作。
觀光局補充，今年「2026高雄冬日遊樂園」22項遊樂設施不僅將再次「全面免費」對外開放；更新增恐龍主題旋轉木馬、牛仔列車、小恐龍、小火車等7項機械遊具，以及積木小火車、星際探險兩座大型氣墊設施，同時也貼心設置2至4歲幼兒專屬遊戲區，滿足不同年齡層孩子的遊玩需求。
觀光局提醒，「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」活動場域腹地有限，周邊不提供汽車停車空間，請民眾搭乘捷運至中央公園站、前金站、鹽埕埔站，或利用輕軌於駁二大義站、真愛碼頭站及旅運中心站下車，步行5至15分鐘即可抵達會場。
「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」將於2月7日至3月1日舉行。更多活動內容及交通資訊，歡迎請至「高雄冬日遊樂園」活動網頁及觀光局、交通局官網、臉書及IG查詢。
