超人降臨港都！2026高雄冬日遊樂園主題搶先看

▲寒假必衝！超人力霸王進駐愛河灣，2026高雄冬日遊樂園2/7登場。

高雄冬日遊樂園主題IP揭曉 「超人力霸王」60週年點亮愛河灣

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄年度冬季最受矚目的城市盛會正式揭曉！高雄市長陳其邁今（16）日宣布，2026年高雄燈會「Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」主題IP，邀請日本經典英雄「超人力霸王」降臨港都，活動將於2月7日至3月1日，在愛河灣及高雄港16至18號碼頭盛大登場，預料將再掀一波港灣觀光熱潮。

▲陳其邁市長公布2026高雄冬日遊樂園主題IP為「超人力霸王」

陳其邁表示，今年冬日遊樂園以「超人降臨港都」為策展主軸，象徵守護城市的正義力量。超人不只存在於銀幕之中，城市裡每天都有默默付出的無名英雄，包含清潔隊員、醫護人員、消防人員、運動選手及第一線勞動者，他們以實際行動守護城市運作，正是最真實的「城市超人」。

陳其邁指出，藉由超人力霸王正義、勇氣與守護地球的形象，希望透過大型城市節慶，向所有為台灣付出的守護者致敬，也邀請全國民眾春節前後走進高雄，感受光影交織、充滿希望的港都氛圍。

觀光局長高閔琳表示，超人力霸王自1966年問世以來，橫跨三代成長記憶，是日本最具代表性的特攝英雄IP。今年適逢60週年，高雄冬日遊樂園特別以「超人降臨高雄港都」為主視覺，結合港灣景觀、主題裝置、夜間燈光與互動展演，打造兼具情感溫度與國際感的港灣節慶。

▲▼超人力霸王降臨港都

她指出，活動期間愛河灣主場域將轉化為冬日限定的「超人慶典」，不僅展現高雄港灣魅力，也傳遞城市溫暖與正向能量，讓市民與旅客在歡樂氛圍中，看見高雄的堅韌精神與多元文化。

高雄市政府誠摯邀請全國民眾把握活動期間，安排高雄輕旅行，走訪愛河灣、駁二與周邊景點，品嘗在地美食，與家人朋友一同感受專屬港都的冬日風景。更多活動資訊請至高雄旅遊網及官方社群平台查詢。（圖╱高市府觀光局提供）