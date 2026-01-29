超人降臨港都！2026高雄冬日遊樂園攜手超人力霸王打造冬季觀光盛典

記者鍾和風/高雄報導

高雄年度觀光節慶活動「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」將於2月7日至3月1日盛大登場，今年以「超人降臨港都」為策展主軸，迎來日本知名IP、橫跨世代的英雄角色「超人力霸王」首次以大型水上氣膜形式降臨港都，於愛河灣及高雄港16至18號碼頭亮相，打造結合港灣景觀、城市節慶與親子歡樂的超級英雄慶典。

高雄市長陳其邁表示，「高雄冬日遊樂園」持續以國際級IP結合港灣景觀，成功形塑高雄冬季觀光亮點，已成為高雄最具代表性的城市品牌活動之一。2026年適逢「超人力霸王」60周年，特別邀請「初代超人力霸王」及「超人力霸王迪卡」首次以大型戶外水上氣膜展出，象徵守護城市的核心精神，向市民與遊客傳遞正向能量。兩座氣膜裝置將分別設置於高雄流行音樂中心音浪塔前及珊瑚礁群好望角，誠摯邀請海內外旅客於活動期間再度造訪高雄，感受港都冬日的迷人觀光魅力。

觀光局長高閔琳補充，2026高雄冬日遊樂園除了有超人力霸王帥氣守護，市府今年也再次攜手臺灣港務公司，讓高雄港16至18號碼頭化身為歡樂碼頭樂園，規劃多項深受小朋友喜愛的機械遊具與氣墊設施，並結合豐富多元的餐飲市集，滿足親子同遊需求。今年更特別推出「超人力霸王見面會」，邀請喜愛超人力霸王的大小朋友把握機會，近距離感受英雄魅力。

燈會期間每週皆安排精彩活動，包括親子互動舞台、超人力霸王見面會、寫生與著色畫比賽、「OH！霸賞」消費抽獎，以及「變身吧！運動超人」等活動，內容橫跨親子互動、文化體驗、創新科技與運動休閒。此外，高雄流行音樂中心及高雄港旅運中心每日皆有燈光秀展演，為市民與遊客帶來豐富多元的藝文饗宴。

歡迎大小朋友來愛河灣近距離感受英雄魅力。(圖/觀光局提供)

配合活動舉辦，愛河灣周邊道路每日14時至22時實施交通管制，管制範圍包含愛河灣西岸（公園路以南、七賢路以東）及東岸（五福路以南、四維路以南、英雄路以西、永平路以西、苓南前路以西）等區內道路（居民、公車除外），並視活動狀況機動擴大管制。交通局呼籲市民多加利用捷運、輕軌、公車等公共運輸工具前往，既快速又便利。

高雄市政府誠摯邀請全國民眾把握「2026高雄冬日遊樂園」活動期間，規劃高雄冬季輕旅行，走訪愛河灣與高雄港周邊景點，體驗主題活動、品嘗在地美食，與家人朋友共度充滿光與希望的冬日時光。更多活動與旅遊相關資訊，請至「高雄旅遊網」（https://khh.travel/）及交通局（https://www.tbkc.gov.tw/）官網、臉書及IG查詢。