超人降臨 高雄冬日遊樂園搶先開箱

高雄市長陳其邁（左）30日出席冬日遊樂園開箱記者會，與孩童們一起開箱新遊樂設施，現場歡笑聲不斷。（洪浩軒攝）

農曆春節即將到來，各縣市政府陸續規畫相關活動，吸引遊客目光，高雄市長陳其邁30日出席冬日遊樂園開箱記者會，與孩童們一起開箱9項全新遊樂設施，現場歡笑聲不斷，議員則建議，未來可將「高雄熊」作為活動IP，增強城市行銷力。而屏東縣政府則推出「NEKO MARKET」品牌市集，邀民眾逛市集、賞燈節。

高市府今年以「超人降臨港都」作為冬日遊樂園主題，邀請日本知名英雄IP「超人力霸王」現身港都，並將高雄港16至18號碼頭打造成歡樂碼頭樂園，陳其邁昨日出席啟動記者會，他化身「陳三歲」試乘多項遊具，並與孩童們打成一片，現場氣氛歡樂。

陳其邁表示，今年高雄冬日遊樂園共設置22座遊樂設施，其中包括恐龍主題旋轉木馬、夢幻飛天車以及星際探險等9項全新設計，還有首度亮相的機械設施與主題氣墊，更特別針對2至4歲幼童規畫幼兒遊戲區，豐富多元的遊樂設施全部開放免費遊玩，還有美食市集及趣味親子互動展演活動，歡迎各地遊客來高雄開心過好年。

高市議員李雅靜表示，很開心高市府再度舉辦高雄冬日遊樂園，提供親子歡樂的遊憩場域，不過，市府年年花大錢購買國外IP授權，活動結束後品牌即退場，聲量難以累積，而高雄擁有辨識度高且極具代表性的吉祥物「高雄熊」，盼未來考慮將其選為活動IP主角，藉此把高雄行銷到全世界。

另外，屏縣府在萬倉街鐵路橋下廊道推出「NEKO MARKET」品牌市集，去年底首場佳評如潮，第二場接續在1月30日至2月1日登場，適逢屏東燈節舉辦期間，加上萬倉街鄰近「萬年溪燈區」，民眾可以在逛完百攤市集後，接著遊賞璀璨的屏東燈節。

屏縣府表示，今年萬年溪燈區擴大延伸至萬倉街，設置一座「綿途」燈飾，以屏東夜市與周邊景象為題材繪製燈籠，懸掛在以五分車為造型的燈籠牆，彷彿小火車穿梭於燈光與街景之間，讓民眾在逛「NEKO MARKET」市集時更加深溫暖情感。