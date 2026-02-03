超人青少年！和家人海上遇難 13歲男孩奮游4小時求救

澳洲一名13歲少年和家人在海上遇難後，奮力游了4小時到岸上求救。翻攝abc.net.au



澳洲一名年僅13歲的青少年靠著宛如超人般的體力和勇氣，在海上奮力游了4小時，成功救了他和母親及兩名弟妹。

這起海上求生記發生在上週五（1/30）晚間，13歲少年和47歲母親及分別只有 12歲的弟弟及8歲的妹妹一起在西澳州（Western Australian）觀光小鎮昆爾特立（Quindalup）海邊玩水。

一家4口當時分別坐在一個充氣衝浪板和一艘皮艇上，沒想到海象突然發生變化，他們被沖往離岸邊越來越遠的位置。所幸4人當時都穿著救生衣。

廣告 廣告

13歲的哥哥決定划皮艇去岸上求救，沒想到途中皮艇沉入水裡。他只能不斷往岸邊游。這名少年事後接受天空新聞訪問時說：「我告訴自己，不會是今天（死掉），不會是今天。我游蛙式、自由式、仰泳。當我終於碰到沙灘時，整個人都癱掉了。然後又衝刺跑兩公里去拿手機求救。」

澳洲13歲少年和家人在海上遇難後奮力游了4小時上岸求救。翻攝skynews

救援任務指揮官布雷斯蘭（ Paul Bresland）轉述男孩的經歷說：「他一直游，前兩小時都穿著救生衣，但他發現，如果繼續穿著救生衣，一定無法游上岸，所以他脫掉它，在沒有救生衣的狀況下又游了兩個小時。」布雷斯蘭盛讚他的表現宛如「超人」。他說：「我心裡想，這實在太了不起了。」

就這樣在大海奮游了4小時，男孩終於抵達岸邊求救。在少年清楚的資訊提供下，救援人員大約一小時後，也就是當天晚上8時半左右找到少年的母親和弟妹。他們3人緊抓著充氣板不放，已漂至距離岸邊約14公里處。

西澳警務督察布萊德利（James Bradley ）說：「她（母親）跟我們說：『我快撐不下去了，我真的不行了』，但她發現孩子們都在看著她，所以她只能拚命撐下去，緊抓著孩子不讓他們漂走。」

母子4人獲救後都送往附近醫院接受治療觀察，他們經過休養後已於週末出院，並前往救援單位表達感謝。

更多太報報導

全球首例！老婦安樂死遺願捐贈「臉孔」

日本暴雪帶走30條人命 寒流週末再發威、恐影響眾院選情

艾普斯坦檔案曝光挑逗電郵 柯林頓夫婦同意赴國會作證