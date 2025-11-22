《超人》原版漫畫塵封閣樓80年！三兄弟「整理母親遺物才發現」2.8億天價成交
傳奇英雄角色「超人」（Superman）1938年於DC漫畫中的《Action Comics #1》首次登場就爆紅，並在隔年出版了首度完全以超人為主角的獨立漫畫《Superman No.1》，也讓這期漫畫成為漫畫史的重要里程碑之一，即使至今已過去近90年仍風靡不斷。不過，如今有三兄弟發現，自家閣樓中竟藏有一份完整版的《Superman No.1》，甚至拍出2.86億元的高價！
《超人》原版漫畫藏閣樓80年！912萬美元刷新史上最貴紀錄
根據外媒NBC News報導，由於當時DC為了讓讀者能擁有「超人海報」，在漫畫內頁設計了可裁剪的虛線，使不少孩童將其剪下裝框，導致如今能留下的完整版漫畫極其稀少，當時就有一名生活於美國舊金山、年僅9歲的小女孩存夠零用錢後，也買了這本《Superman No.1》並悉心保存。小女孩長大成為人母後，也曾和孩子們閒聊時提到自己「藏著珍貴的1930年代漫畫」，卻始終不記得放在哪裡，因此也被家人以為她記錯了。
直到三兄弟在母親過世後於北加州整理老家時，才在閣樓一個塵封紙箱內發現這批漫畫，箱中包括保存極為完整的《Superman No.1》，經「鑒定保證公司」（Certified Guaranty Company）鑒定後，在滿分為10分的平分中拿下極其罕見的9分，更被視為「目前所知最佳保存狀態」。
全球第一大收藏品拍賣商「海瑞德拍賣」（Heritage Auctions）表示，《Superman #1》被封為「漫畫收藏界的巔峰」，罕見程度堪稱「一代人才遇見一次」。副總裁艾倫（Lon Allen）受訪時指出，這本漫畫不僅是流行文化的重要里程碑，再加上三兄弟宛若電影情節般的尋獲過程，讓這本漫畫本身、來歷都將它推升至藍籌藝術品的等級。
《Superman No.1》最終以912萬美元（約2.86億元新台幣）成交，成為史上最昂貴的漫畫。市場分析指出，即便近年來整體漫畫市場走勢降溫，超級英雄早期出版的漫畫仍深受收藏家的喜愛，此次拍賣不只是資本較量，更象徵一段跨越近百年的文化記憶被重新喚醒，從大蕭條時期小女孩省吃儉用存下零用錢購買的漫畫，到多年後被孩子們在閣樓拆封的紙箱找到這本漫畫，再到拍賣場創下天價，每個細節都成為收藏家的談資。
