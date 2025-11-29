「超人」回歸！災後奔波勞累病倒 花蓮大馬村長出院

花蓮縣 / 綜合報導

花蓮光復鄉大馬村村長王梓安，在馬太鞍溪堰塞湖洪災時，提前部署撤離，實現全村零傷亡，被封為光復的英雄，然而災後，他為勘災工作不斷奔波，疑似因為過度操勞病倒，送醫急救休養後，昨（28）日出院回到家中，居民看到他都很開心。他說，住院後瘦了5、6公斤，但還有很多事情要做，不想休息太久。此外，重建工作最重要的就是交通順暢，先前被沖毀的馬太鞍溪便道，今（29）日中午恢復通車，居民非常開心，還自費購買了3000元的鞭炮施放慶祝。

坐在椅子上拿出手機，看著群組訊息，關注村里復原工作進度，他是花蓮光復鄉大馬村長王梓安，先前因為災後不斷奔波，疑似太累了病倒，緊急住院開刀，在醫院休養9天後昨日出院了，大馬村村長王梓安說：「差不多瘦了將近5、6公斤。」

出院回家休養臉瘦了一大圈，還被醫生要求不能亂吃亂走，回想起當時忙於會勘，王梓安說真的累壞了，大馬村村長王梓安說：「可能太累了吧，就在這個月11月18日，我們做最後一次的會勘(就病倒了)。」王梓安太太許寶文說：「檢查之後他(醫生)就說這不是普通的感冒，也不是什麼新冠肺炎。」

村長太太也回憶，發現先生高燒遲遲不退，趕快送醫，在醫生建議下轉院，當天下午就開刀，王梓安太太許寶文說：「這些事情還是要面對，也是要去幫他們，但是有時候我也會跟他說，你也不要太累。」

太太跟村民都很心疼王梓安，也希望他趕快復原，王梓安說不想休息太久，下週一就要繼續投入災後復原工作，災後復原交通很重要，花蓮馬太鞍溪的便道，在溢流時被沖毀，今日中午恢復通行，當地居民開心，買了3000元鞭炮慶祝，光復居民說：「很高興路通了。」

馬太鞍溪便道搶修後，當地居民不用再繞遠路，可以用最快的距離和時間，運送物資，讓村落的重建更有效率。

