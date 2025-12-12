《超人》彩蛋謎底揭曉！ 《超少女》現身揭露超人故鄉「氪星」的秘密
備受影迷期待的DC宇宙全新作品《超少女》（Supergirl: Woman of Tomorrow）12日發布首支預告。米莉愛考克飾演的超少女首度展現超狂能力，在她遭敵人環伺的危急時刻，竟手拿超長武器甩出360度大範圍攻擊，瞬間橫掃敵營、逆轉戰局。她也幽默地開堂弟「超人」玩笑稱他「總是只看每個人善良的一面」，而自己則會「看見真相」，展現稱霸宇宙的驚人氣勢。
前導海報上，由《龍族前傳》女星米莉愛考克（Milly Alcock）飾演的「超少女」戴著墨鏡、身披長袍，展現出狂放不羈的率性魅力。
超狗「氪普托」回歸主人身邊 揭露氪星一天內被消滅的秘密
這部預告曝光了超少女與一位謎樣少女穿梭在宛如異世界的外星廢土中，聯手向死敵復仇的精彩故事。片中也意外揭露關於超人故鄉「氪星」的秘密：原來氪星竟在短短一天之內就遭到消滅，導致超人來到地球，而超少女則踏上一段驚險刺激又危機四伏的宇宙冒險。
其實早在今年《超人》（Superman）電影結尾時，「超少女」就曾驚喜現身，整個人像是喝茫了一樣，搖搖晃晃地走進孤獨堡壘，受到愛犬氪普托的熱烈歡迎，成為《超人》上映後最受熱議的彩蛋。而在《超人》中吸粉無數的超狗「氪普托」（Krypto），這次終於回歸真正的主人身邊，陪伴「超少女」在宇宙裡大展身手。
導演克雷格格里斯佩執導 超少女被迫聯手夥伴踏上復仇旅程
以「超少女」為主角的全新電影，將由曾執導《老娘叫譚雅》、《時尚惡女：庫伊拉》的克雷格格里斯佩（Craig Gillespie）擔任導演，並由安娜諾蓋拉（Ana Nogueira）擔任編劇。新生代人氣演員米莉愛考克將一人分飾超少女／卡拉佐艾爾雙重角色。
故事描述當一個出乎意料且殘酷無情的敵人逼近家園時，卡拉佐艾爾（超少女）被迫與一位意想不到的同伴聯手合作，共同踏上一場跨越星際的復仇與正義冒險旅程。本片由DC工作室負責人彼得薩弗蘭（Peter Safran）與詹姆斯岡恩（James Gunn）擔任製片，電影將於2026年6月在台上映。
