超仙命理師翻車／白瑜遭控「吃人夠夠」！助理1年領5萬酬勞 再勾人夫同進飯店泡湯

占星專家白瑜遭網友於社群媒體爆料指控「人設崩壞」。（翻攝自白瑜IG）

在社群平台上以知性形象著稱、經常受邀上節目的占星專家白瑜，今（5日）遭網友於社群媒體爆料指控「人設崩壞」。爆料者引述當事人說法，直指白瑜在合作線上課程時承諾給予助理高額分潤，事後卻僅以微薄酬勞打發，更被網友翻出其過去的爭議往事，引發網路輿論譁然。

根據網友爆料，白瑜在與線上課程平台洽談合作時，曾口頭承諾將分潤30%給予負責協助的助理。該名助理出於信任，甚至不惜在正職工作之餘請假投入，整整協助了1年。未料課程熱銷後，白瑜疑似反悔，最後僅給予5萬元酬勞，且過程中心理諮商相關工作、回覆粉絲留言等雜務皆由該助理承擔，甚至連基本的交通費、餐費補助都沒有，讓當事人深感「被利用」。

廣告 廣告

課程熱銷後，白瑜疑似反悔，最後僅給助理5萬元酬勞。（翻攝自threads）

爆料者更指出，白瑜對待身邊工作人員態度冷漠，經紀人需無條件接送並自掏腰包支付油錢、餐費，白瑜卻在課程大賣後購買新房、出國旅遊、揮霍名牌，兩相對比讓知情人士不忍直視，直呼「吃人夠夠」。

此爆料一出，隨即引發網友跟進留言。有網友質疑白瑜並非專業占星背景，而是「行銷起家」，課程內容專業度令人生疑。更有不少人針對其「諮商」行為提出法律質疑，指出白瑜為中國山西人，並未擁有台灣合法的「臨床心理師」或「諮商心理師」證照，卻在社群或課程中進行類似諮商的行為，恐有違反醫療相關法令之虞。

更有網友翻出其過去離婚官司爛帳，以及與人夫出入飯店按摩泡湯傳聞，重創其知性占星師公眾形象。（翻攝自threads）

更有網友翻出其過去離婚官司爛帳，以及與人夫出入飯店按摩泡湯傳聞，重創其知性占星師公眾形象。（翻攝自threads）

網友紛紛留言「人設真的要小心」「賺心靈低潮人的錢真的很不可取」。此外，更有網友翻出其過去離婚官司爛帳，以及與人夫出入飯店按摩泡湯傳聞，重創其知性占星師公眾形象。

爆料者強調，發文目的是希望提醒大眾，在人生低谷時應尋求「口碑良好、具備教育系統訓練」的專業諮商師或心理醫生，而非輕信網紅營造出的「心靈導師」人設。

針對上述指控，目前白瑜方面尚未做出正式回應。

更多鏡週刊報導

超仙命理師翻車／白瑜黑歷史！大打單親媽悲情牌 影射前夫偷吃判拘役25天賠20萬

台積電挑戰1700大關！3.2萬名股東「恐高」下車 每張少賺11萬捶心肝

今「小寒」一年最冷！把握養生關鍵期 避免喝酒暖身NG行為