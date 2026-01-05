超仙命理師翻車／白瑜黑歷史！大打單親媽悲情牌 影射前夫偷吃判拘役25天賠20萬

白瑜多次在專訪與節目中大打「悲情牌」，指控張姓前夫在結婚當天就外遇，被前夫提告求償。（翻攝自白瑜IG）

外型凍齡、形象專業的占星老師白瑜，出生於中國山西，近年以「從單親低谷翻轉人生」的勵志故事站穩演藝圈，不僅接下實境節目《靈能的挑戰》主持棒，更宣布靠自己買下人生第1間房，強調一切都是「努力」成果。然而，在「夢想成真」糖衣背後，白瑜過去卻因頻頻在媒體上公開指控前夫、消費過往婚姻，捲入多起法律糾紛，甚至被法院認證言論不實，遭判處加重誹謗罪。

白瑜2020年多次在專訪與節目中大打「悲情牌」，聲稱自己曾歷經婚姻破裂，成為1天只有30元餐費的單親媽媽，並指控張姓前夫在結婚當天就外遇、婚後習慣性偷吃。她更宣稱這段長達13年的婚姻讓她罹患憂鬱症與恐慌症，必須帶著孩子10年搬家8次，營造出辛苦自強的母親形象。

白瑜多次在專訪與節目中大打「悲情牌」。（翻攝自命運好好玩YT）

然而，這份「受害者告白」卻在法庭上被重重打臉。根據台北地院判決，白瑜與張姓前夫的婚姻實際上僅維持8年，而非她所宣稱的13年；且法官查證發現，張男在婚姻期間並無通姦或外遇紀錄。白瑜因無法舉證指控為真，被依加重誹謗罪判處拘役25天，民事部分則須賠償前夫20萬元。

除了與第1任前夫的法律戰，白瑜的第2段婚姻也同樣充滿戲劇性。身為幫助大眾指點迷津的占星老師，白瑜自嘲談起戀愛像個「傻瓜」。她曾與1名小她10歲的「鮮肉」閃電再婚，沒想到這段婚姻僅維持1年便收場。

她坦言當時因過於義無反顧，忽視了雙方價值觀的碰撞，這段挫敗的經歷也讓她的「星座愛情專家」招牌一度蒙上陰影。儘管現在維持單身並渴望愛情，但對於是否「三度結婚」，她也心有餘悸地表示「還是先不要好了！」

白瑜曾感性表示，簽下買房合約時，心裡只有「安定」2字。但她頻頻在螢光幕前揭露前夫私德、甚至不惜編造細節來強化自身勵志形象行為，早讓許多觀眾對其誠信產生質疑。

