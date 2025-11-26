超仙議員挺日水產！日網暴動：以為榮倉奈奈

▲民進黨台北市議員林亮君吃干貝挺日本水產，意外登上日網熱搜。（圖／翻攝自林亮君臉書）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗日前在國會上拋出「台灣有事論」，立即點燃中國不滿情緒，北京政府迅速祭出一連串反制，包括限制赴日旅遊、暫停日本水產品輸入等措施。面對中方壓力，台灣政壇反而掀起一股挺日潮，總統賴清德率先曬出大啖日本海鮮的照片，而民進黨台北市議員林亮君也喊吃日本直送干貝，沒想到卻意外躍上日本網路熱搜。

日本民間團體「世界蒙古人聯盟」24日在社群平台X（原Twitter）貼出林亮君近日在超市採買的畫面，只見她在冷藏櫃前與日本直送壽司自拍，一旁的特價牌上不僅印著「台日友好」字樣，還附上了賴清德總統的Q版頭像，而小編則在文中寫下：「台灣的年輕議員在宣傳日本海鮮，日本的年長議員卻在議會打瞌睡。」

廣告 廣告

該篇貼文一出，立即引爆日網熱議，大批海外網友紛紛湧入留言高喊：「日台友好！」、「台灣是我們最重要的友善國家」、「謝謝！歡迎來日本！我下次旅行也打算去台灣」、「希望日本超市也能推出『日台友好』活動」，甚至有人說：「感謝台灣立法委員們，我一定會報答你們的恩情！」

不過，有不少日本網友「歪樓」，把目光放在林亮君本人身上，大讚「很可愛」、「太可愛了」、「乍看以為是榮倉奈奈，竟然是政治人物」、「這位女士是國會議員嗎？她雖然年輕，但能力很強」。該貼文迅速登上日網熱搜，目前在X上已累積超過5.9萬讚、更有多達近6200次分享，討論熱度持續攀升。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

奪北市民調第一！王世堅欽點最強戰將：「她」才是國之棟梁

台灣國被罵爆！王義川瞎扯「日本不知中華民國」 他秀鐵證秒打臉

最新民調「沈伯洋被消失」？他酸爆：青鳥表態一定勝過蔣萬安