超佛公司曝光！尾牙沒中獎「公司當場送1人1台筆電」 前員工：很早就普發3C了

歲末年歡，各企業、公司行號開始準備尾牙活動，中獎總是幾家歡樂、幾家愁，就有一名網友透露，朋友參加公司尾牙沒中獎，沒想到老闆竟霸氣宣布普發一台筆電，「原本以為開玩笑，結果是真的」，文章一曝光，讓大票網友暴動直喊「請問公司在哪？怎麼應徵？」如今優質公司行號也跟著曝光。

一名網友近日在Threads發文透露，朋友近日跟他說參加尾牙沒中獎，「但在場員工每人普發一台筆電」，起初完全不相信，「原本以為在開玩笑，結果是真的。」同時貼文中，還附上朋友公司尾牙照，只見大螢幕上是一台「15.6吋 AI筆電」。

文章一曝光，讓大票網友紛紛直喊超羨慕，「別人的尾牙總是不會讓人失望」「太爽了吧，我們沒有中的發醬油」「我沒有尾牙，也沒有年終，無論如何，請珍惜所擁有」「這參加獎很狂耶！」另外還意外引來「trip.com」小編打趣留言，「留闆看！我也想要公司普發機票。」至於大票網友紛紛敲碗原PO朋友在哪上班，從照片中螢幕左上角可見公司LOGO是遠雄人壽。

對此，貼文底下就有一名自稱在職員工的網友留言，「雖然是說送筆電，但公司其實是發電子禮卷啦，不是實體。也就是說，可以換平台上所有（吃喝玩樂）品牌的禮券，不是筆電也可以。」也有前員工表示，「我曾經是這間的員工，很久以前開始尾牙就是每人普發3C了。」事實上，遠雄人壽過去也常因尾牙福利，掀起討論，前年則是送員工戴森（Dyson）的產品。

