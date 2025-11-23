超佛心！《Hytale》搶先體驗價僅20美元，曝將藏《Minecraft》豬神彩蛋

沙盒動作角色扮演遊戲《Hytale》，其開發版權回到《Minecraft》知名伺服器《Hypixel》創辦人 Simon Collins-Laflamme 手中，並親自投資接下來的開發費用，預計近期就能先推出搶先體驗版。而 Simon 現在也確認，《Hytale》的搶先體驗版基礎售價為 19.99 美元（約新台幣 630 元）。

遊戲即將開賣，從搶先體驗版開始。（圖源：Hytale）

Simon 在個人 X（推特）上表示這價格設定這麼低的原因，是為了降低玩家們的入場門檻，讓更多人可以輕易加入遊戲的生態。而這項定價決策是在 Simon 從 Riot Games 手中重新購回工作室和遊戲所有權後，所做出的關鍵營運方針之一。當然根據官方確認，他們也會提供 34.99（約新台幣 1,100 元）、69.99（約新台幣 2,200 元）不同價格的禮包，可以支持團隊，同時獲得披風和帽子等裝飾品。

至於為何選擇低於市場普遍標準的定價，Simon 也坦承現在收更高的費用，會讓他覺得心裡不對勁，主要原因是他認為《Hytale》目前的遊戲品質還不夠好。他解釋，雖然遊戲在引擎技術方面表現很強大，但在實際的冒險體驗內容上還有待加強。所以，為了對玩家負責並反映目前的開發進度，團隊決定不以高價販售，而是用低價格來回應玩家的期待。

Simon 也透露，工作室目前已經轉為獨立運作，採取這種低價策略對他個人而言，實際上承擔了相當大的財務風險。即便如此，他仍相信這項決定，並向玩家承諾他和開發團隊將會全力推進開發進度，目標是先把遊戲品質打磨到「好」的程度，最終邁向「超級棒」。

此外，Simon 還帶來了另一個好消息，那就是《Minecraft》知名的已故戰神玩家「Technoblade」，將會在《Hytale》中加入某些東西來紀念他，並且這點也獲得了對方父親的允許。Simon 還爆料 2015 年時， Technoblade 就曾經來信想要加入《Hypixel》的行銷團隊，可惜當下對方還太年輕，並沒有被錄取。