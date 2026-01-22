超佛心！屏東房東「供免費早餐」房客月省3千 套房月租僅4700還能申請補貼

屏東縣長治鄉一處鄰近大仁科技大學與農業科大租屋學苑，月租僅4700元起，每週一至週五還提供免費早餐，吸引不少學生與上班族長期租住。該學苑目前約有100間套房，經營六年以來幾乎滿租。房客表示，「每月早餐費就省下約3000元，非常貼心。」

這家學苑由一對夫妻經營，丈夫曾任台商、經營電子零件工廠，與多家知名企業往來密切。十年前，他們決定回到屏東，投入包租生意，房源主要提供給附近大學學生及上班族。套房租金依大小與配置不同，介於4700元至1萬元。

張姓房東太太表示，最初是以照顧員工的心態來服務房客，每年春節前會舉辦尾牙活動，設約25桌，並安排抽獎，花費約20至30萬元。但後來考量並非每位房客都有時間參加，便將尾牙經費轉作早餐費用，讓每位房客都能享用。

早餐內容相當豐富，每週一至五上午7點至9點供應，包括皮蛋瘦肉粥、蛋餅、蔥抓餅、炒麵、鐵板麵、涼麵、蒸餃、麵線焿、蘿蔔糕、炸物、各式包子與吐司，以及現煮咖啡、紅茶、鮮奶茶、豆漿和果汁。每日菜色輪換，並不定期提供玉米濃湯、紫菜湯，房客也可自行烤土司，搭配各種抹醬。

節慶期間，房東還會準備應景餐點，如端午節肉粽、中秋月餅、冬至湯圓及過年糖果餅乾，偶爾下午也會提供水果，並協助房客申請租金補助，讓租屋成本大幅下降。房東強調，準備早餐每月約需2.5萬元，「把房客當家人對待，這些都不是負擔。」

房客普遍反映，這樣的安排相當便利，不僅省下早餐費用，早晨也不用外出購買，讓生活更輕鬆，「早餐每天都有變化，還會關心我們是否吃得飽，一個月下來至少省下三、四千元，非常貼心」、「早餐很好吃，房東的狗胖到分不清楚頭在哪裡，要不是工作關係搬走實在可惜，阿姨還會怕我們不夠吃」、「以前讀書住這邊，每天早上管飽的，阿姨還會問夠不夠吃，要不要多拿，租補完一個月也才3000不到」、「她不是房東阿姨，是房東哈尼」。

但也有房客表示，「隔音爛到不行還一堆蟲，標榜學生宿舍結果還是有社會人士來租，去屏東市區要騎15-20分鐘，附近除了田就是高速公路，男管理員還會擺一組臉給房客看」、「最嚴重的一點，E學苑隔壁是農戶人家，有養鴨鵝類的，只要晚上窗戶沒關，整個屎味都會飄的整間房間都是，另外男管理員除了會擺一組臉，還會和房客八卦別的房客的私事，有夠沒品」。



