超佛心! 清粥小菜夾9菜"只要85元" 民眾:老闆行善積德

現在物價愈來愈貴，自助餐便當菜色挑多一點，都要破百。但嘉義有民眾去一間清粥小菜，有消費者包了兩個便當，夾了9樣菜，卻只要85元，讓他直呼老闆是在行善積德。實際找到這間小吃店，老闆說沒算錯，因為他每樣菜夾的量都不多，所以比較便宜。





民國95年營業至今，都是鄭老闆一個人自己張羅，從洗菜，切菜，到烹煮，算帳，全都不假他人之手。（圖／民視新聞）

兩個便當，五顏六色的菜，你猜要多少錢？先看菜色，有豬皮、豆皮、茄子、紅蘿蔔、地瓜葉、綠花椰菜、山苦瓜炒蛋、煎蛋，旁邊還有一塊豆腐，足足有九樣菜之多，答案只要85元。便宜到當事人以為聽錯，反問老闆是185元嗎？老闆又重覆一遍85，直呼根本是在行善積德。我們實際找到業者鄭先生，請他再看一次照片，重算一遍價錢，他說，「這個看量的啦，他量比較少，這個差不多40塊啦，這邊45，因為有蛋，85啊，沒有算錯。」

嘉義市民生北路這間清粥小菜店價格便宜，晚餐用餐時間，顧客不少。（圖／民視新聞）

這家自助餐店就位在嘉義市民生北路，是間晚上才開的清粥小菜小吃店，民國95年營業至今，都是老闆一個人自己張羅，從洗菜，切菜，到烹煮，算帳，全都不假他人之手。每天大概準備二十道菜，多半都是搭配白粥的小菜，晚餐用餐時間，顧客還不少。一位認識老闆十多年的老顧客說，「他的價格都比較實在，不像別人賣得比較貴，而且他都有在佈施啊，有在樂捐啊。」另一位顧客則說，「如果是一般連鎖的話可能會比較貴，這樣夾可能要7、80塊，這裏只要50塊。」問老闆為何能算這麼便宜？老闆回答：「就當做做善事。」在物價齊漲的年代，吃頓飯能省個二十塊都是民眾的小確幸，業者不計較，留住客人的好口碑。













