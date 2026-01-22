超佛房東！月租4700還供早餐 「把房客當家人照料」

屏東縣 / 綜合報導

屏東長治鄉有業者推出，7坪大的套房一個月租金只要5千元有找之外，更免費提供現做早餐，給房客們享用，被民眾直呼超佛心，儘管共有一百間房間，但一房難求，民眾想住還未必住 得 到；對此業者說，會有這樣的定價跟服務，是希望將每位房客當作家人照顧，其實租房子，房客挑喜歡、適合的環境也很重要。

格局方正採光明亮的房型，還擁有獨立的陽台空間，位於屏東長治的這棟出租套房，在當地名氣頗高，全因房客們享有，各式各樣新鮮製作的美味早餐，但每月租金4700元只要4700元起跳，甚至還能租屋補助。

記者VS.房客說：「住半年左右(你的感覺怎麼樣)非常好，(怎麼說)就是因為它的早餐每天，禮拜一到禮拜五，每天都會有變化。」記者VS.房客說：「(房間環境怎麼樣，設備)房間也都很大，我這邊住3年出租。」

出租套房7坪大月租4700元，免費早餐品項有吐司蛋餅飯糰等，從週一到週五每天菜色都不同，提供給房客。房東說：「妹妹今天幫你留的，你太晚起來了。」太晚起床的房客們，房東還貼心預留早餐，這超佛租金加彭湃早餐及貼心服務，也讓100間房間幾乎滿租，持續至今已經有六年之久，深受附近學生及上班族歡迎。

房東說：「錢生不帶來死不帶去吧，義無反顧地去做好它，不要去想任何的那個後面怎麼樣要花多少錢。」房東說不計成本，純粹，要將房客們當作家人般，用最高規格的待客之道讓每位房客們，都能住得好吃的好。

房東說：「我想說大家能夠在一起都是一種緣分嘛，比較傾向說可以惜緣，然後把他們當作自己的朋友，自己的家人這樣子的照顧。」

根據了解，房東是經營電子零件工廠的台商，10多年前急流湧退，回家鄉當起包租公，過去每年都會聚辦尾牙席開25桌，宴請房客，如今沒舉辦尾牙了，但也將這筆約30萬元經費省下，提供給房客，不過這樣的形式，是否適合每個人，民眾租屋前還是要多了解。

