超便宜小吃吹漲風！李家肉圓、大裕米糕漲幅33%

元旦起要吃小吃要多掏錢了！高雄鳳山兩家知名的小吃店紛紛喊漲，阿龍碗粿原本一碗碗粿30元，要漲5元，漲幅超過1成6；李家肉圓的珍珠肉圓一顆從6元漲到8元，漲幅超過3成，男生吃一餐要多花30塊。嘉義也有嘉義人推薦必吃的大裕米糕喊漲，漲幅也有3成。超便宜小吃吹漲價風，饕客說可以接受，在漲聲中，嘉義有拉麵店逆勢說要降價。

碗粿上桌，米漿香氣撲鼻，菜脯加上內餡肉燥肉絲，在地人吃法是加上一瓢特製辣醬，超級對味。已經賣了超過40年的高雄阿龍碗粿一碗30元，很多老主顧一買都是5碗起跳，早上8點就可以賣光。不過元旦起，這碗超便宜碗粿要漲價5塊，饕客說還是便宜。

阿龍碗粿顧客：「很好吃，在地人的口味，可以呀，漲也沒有漲多少。」

阿龍碗粿顧客：「就我們當地的早餐，大家都會到這家，平常就很平價了，再調個5塊錢也是算平價。」

阿龍碗粿宣布1/1起全品項漲5元，碗粿從30元漲到35塊，肉羹30元也是漲到35塊，四神湯25元變30元，漲幅在16%到20%。

同樣是鳳山老店，李家肉圓也宣布漲價。李家肉圓店員vs.顧客：「包起來嗎，（在這吃）。」

米漿粉裹上咬勁十足的豬後腿肉，現包現蒸，一出籠玲瓏小巧的肉圓，顧客一點就是10幾20幾顆，一顆6元要漲到8元，漲幅高達33%，以男生一次吃15顆來算，一餐就要會多花30塊。

李家肉圓顧客：「可以啦，現在都貴啦，什麼都貴。」

小吃1/1號吹起漲價號角，嘉義人的隱藏版最愛米糕攤大裕米糕，米糕配上貢丸滷蛋，再來一碗綜合湯，75元就解決一餐。老闆娘忍痛喊漲，店內湯品從一碗15元要漲5塊，漲幅超過3成。

便宜小吃1月齊聲喊漲，嘉義卻有一間拉麵店逆勢說要降價，店內拉麵每碗降20元。將屋拉麵店老闆：「跟20年、30年前的物價比起來，是真的差很多這樣子，所以我們才有這個想法。撐到什麼時候嗎，撐到我受不了為止。」

店家說，店內用料肉和蛋都漲價不少，成本自己吸收，不過以店內一碗拉麵價格在250元到320元，降價後一碗還是有要到300塊，不便宜，就看能不能在一片漲聲中吸引客人上門。

