超便宜預售屋？台北不到千萬、桃園4百萬有找 房仲曝風險：夫妻恐失和

住展雜誌指出，高房價環境下，建商縮小坪數推低總價小宅，房仲則提醒，居住空間過小恐有害身心健康，建議自住需求應謹慎考慮。（圖／住展雜誌提供）

房價高漲，但北台灣仍有低總價新案現身，住展雜誌指出，高房價環境下，建商轉向小坪數與邊陲地帶推案，就連台北市都有860萬建案出現，不過坪數只有8坪，房仲則指出，居住坪數過小房屋恐有害身心健康，夫妻同住也容易吵架、離婚，建議自住需求應謹慎考慮。

住展雜誌統計，北北桃竹最低總價建案，2024全年，分別為台北市「洰賦」1020萬元、新北市「石上青」595萬元、桃園市「青埔轉個彎」388萬元、新竹縣「耀時代」575萬元；2025年截~10月，分別為台北市大同區「伊寧橋寓」860萬元、新北市淡水區「員邦徊」675萬元、桃園市大園區「福興豐藏II」233萬元、新竹縣湖口鄉「遠揚居易II」559萬元。

北北基桃竹低總價小宅。（圖／住展雜誌提供）

台北、桃園建商推超小宅 千萬以下建案低於8坪

實價登錄顯示，北北桃竹預售大樓總價集中於1千~4千萬元區間，台北市主要落在2千~4千萬元、新北市1千~3千萬元、桃園與新竹1千~2千萬元。低於千萬元的比例極低，雙北不足2%，新竹僅約8%，桃園低於500萬元更僅1.5%，多為小坪數、邊緣區段產品。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，低總價建案坪數偏小、樓層較低，以今年台北、桃園兩地為例，低總案坪數均不足10坪，價格雖「更俗」，但居住空間與生活機能皆有所犧牲，這類產品「可居性」與「增值性」需審慎評估，低價並不代表划算。

莊思敏提醒，居住空間1人建議10坪，太過壅塞恐有害身心健康，實務上也曾發生夫妻失和。（圖／中信房屋提供）

小宅扣公設比後實坪會更小 當心有害身心健康

中信房屋研展室副理莊思敏表示，以25坪小宅來說，依照內政部最新得房率換算，等於坪數僅約12.5坪，依照日本經驗，最合適居住空間1人就是10坪、2人就是20坪，否則有害身心健康，多人居住壅塞空間也會導致感情不睦，等於25坪以下小宅只適合1人居住。

她還提醒，小宅一向被銀行認為是投資性產品，房貸審核相對較嚴，且成數通常較低，在目前限貸令下，更是緊縮，另，實務經驗上，夫妻2人居住在壅塞空間中，更易發生爭執，甚至離婚，建議有居住需求，可考慮租屋或轉向公設比較低的二手屋，或許比追逐新建案小宅更合適。

