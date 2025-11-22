超俗！台中新開的薑母鴨「只賣199元」 每天都爆滿

台中一間新開幕的薑母鴨店就開在大坑步道附近，為了吸引客人，推出199元的促銷價。（圖／東森新聞）





天氣變冷了，熱呼呼的鍋類賣得最好，台中一間新開幕的薑母鴨店就開在大坑步道附近，為了吸引客人，推出199元的促銷價，跟市售薑母鴨一鍋約380到450元相差至少一半的價格，但用料可不馬虎，還能加價250元點螃蟹，讓湯頭更鮮甜。低價促銷果然成功奏效，每天都排隊大爆滿。

市售薑母鴨一鍋約380到450元，這家新開幕的薑母鴨店不惜成本，打出199元促銷價，從試營運開始，每天幾乎都大排長龍，店內30桌，桌桌爆滿，儘管價格超便宜，但用料一點都不馬虎。

湯頭以蘋果、蘿蔔薑片大鍋熬煮，鴨肉也是先以麻油和薑片炒過，每一鍋肉塊有將近8、9塊，還可以加價一隻約250元的螃蟹，不過只限內用不能外帶。

薑母鴨店長張小姐：「都一樣的份量，我們是因為這個地方，因為現在大家賺錢都很辛苦，我們就把價格壓低，讓大家都可以吃到一鍋很溫暖的薑母鴨。」

除了CP超高的薑母鴨，這家連鎖超市也推出羊肉爐百人免費試吃。店家廣播：「邀請好鄰居，這個時間現場現煮的喔。」

試吃民眾：「這個是超級棒的，而且這種是對我們這很懶的，煮一大鍋的人，這個是超方便的。」

試吃民眾：「它的味道不會像外面，有的羊肉比較騷味，有的會怕羊騷，我覺得這個味道還OK。」

試吃民眾：「很舒服，通體舒暢，等一下會忍不住帶一包走吧。」

店家表示，每到秋冬季節，都會推出不同鍋物試吃活動，民眾吃了暖呼呼的羊肉爐，也都會順便帶上幾包回家，讓店家的業績也像這鍋羊肉爐一樣強強滾。

