超偶聯盟臺南萌市力週末曾文願景園區登場 十大吉祥物與民眾近距離互動

▲超偶聯盟臺南萌市力活動本週末曾文願景園區登場，十大吉祥物與民眾近距離互動，歡迎大小朋友來歡度週末。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府觀光旅遊局主辦的「葫蘆埤玩埤一夏」系列活動之一「2025超偶聯盟 臺南萌市力」，將於13日在臺南市政府曾文市政願景園區歡樂登場，集結觀旅局「魚頭君」、西拉雅國家風景區管理處「灰熊熊」、市場處「菜籃仔」、動保處「豆哥」與「凱娣」、體育局「大員」與「甜甜」、左鎮化石園區「KOKO」、臺南市立圖書館「蛙寶」，以及統一獅球團吉祥物「萊恩」等10位可愛的臺南人氣吉祥物與民眾近距離互動，市長黃偉哲邀大小朋友周末到曾文市政願景園區放鬆玩樂。

黃偉哲市長表示，「2025超偶聯盟 臺南萌市力」活動現場除有10位可愛臺南人氣吉祥物，另現場也同步展出5座吸睛的大型氣偶，包括泡溫泉的魚頭君、俏皮可愛的菜奇鴨、慵懶療癒的卡比胖拉、帥氣登場的統一獅萊恩，以及魅力爆棚的巷仔Niau，打造超萌拍照打卡景點。此外還規劃街頭藝人表演、趣味闖關、氣墊遊戲及特色美食市集等豐富內容，歡迎大家一來臺南感受吉祥物滿滿的萌市力。

黃偉哲市長也提及「2025臺南購物節」消費抽獎活動正熱烈展開中，將持續至明年3月1日止，為方便民眾參與特別導入「LINE官方帳號登錄系統」，無需下載APP即可完成發票及收據登錄，在吉祥物活動現場市集消費也可以獲得抽獎資格，有機會抽中百萬名車、3C家電、露營休閒設備、飯店住宿券、現金等多項好禮，歡迎大家規劃多日遊程，來臺南消費，把大獎好禮帶回家。

觀旅局長林國華建議參加「超偶聯盟 臺南萌市力」民眾，也預先規劃一日遊行程，順遊總爺藝文中心、麻豆代天府、麻荳古港文化園區等周邊特色景點，品嚐碗粿、土魠魚羹、鍋燒意麵、牛肉湯、古早味點心及特色冰品等麻豆在地美食，並與可愛吉祥物共享萌趣與笑聲的歡樂週末時光。

觀旅局也提供至曾文市政願景園區交通資訊，自行開車者可由國道一號接台84線於下營交流道下即可抵達，園區內設有免費機車及汽車停車場，進入園區後可依指示停放車輛；搭乘大眾交通運輸工具民眾可搭乘黃5、黃20及橘10公車至水崛頭站下車，為維護活動場域動線及民眾安全，公車於活動當日取消停靠園區內曾文市政願景園區站，請搭乘公車民眾下車後步行進入活動會場。更多活動詳情可關注臺南旅遊網或臺南旅遊臉書粉絲團。