超偶聯盟臺南萌市力 12/13曾文願景園區登場

超偶聯盟臺南萌市力即將於麻豆區曾文願景園區登場，邀請十大吉祥物現身，除賣萌外也與親子互動。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府觀光旅遊局主辦的葫蘆埤玩埤一夏系列活動之一「2025超偶聯盟 臺南萌市力」子活動，將於12月13日在臺南市政府曾文市政願景園區熱鬧登場，現場集結10位臺南吉祥物明星與民眾近距離互動，並設有5座大型氣偶展示，另並規劃街頭藝人表演、趣味闖關、氣墊遊戲與美食市集，邀市民及全國遊客來臺南感受吉祥物滿滿萌市力。

市長黃偉哲表示，「2025超偶聯盟 臺南萌市力」活動精彩豐富，不論是想與可愛吉祥物合影、讓孩子盡情放電或品味臺南在地美食，都能一次滿足，是年末值得期待的親子活動，也建議可順遊總爺藝文中心、麻豆代天府等周邊特色景點，與吉祥物共度充滿萌趣與笑聲的歡樂週末。

觀旅局長林國華說明此次活動邀10位臺南人氣吉祥物明星參與，其中包括觀光旅遊局的魚頭君、西拉雅國家風景區管理處的灰熊熊、市場處的菜籃仔、動保處的豆哥與凱娣、體育局的大員與甜甜、左鎮化石園區的KOKO、臺南市立圖書館的蛙寶以及統一獅球團的萊恩，十位萌明星除賣萌外也與民眾互動玩遊戲；另還有泡溫泉的魚頭君、俏皮可愛的菜奇鴨、慵懶療癒的卡比胖拉、帥氣的統一獅萊恩及魅力爆棚的巷仔Niau等5座大型氣偶，想要一次收集臺南吉祥物的粉絲千萬別錯過。

林國華局長指出，活動現場規劃互動式闖關活動，參與民眾可至服務台領取闖關集章卡，限量400張，完成四項任務即可兌換市集券，可用於現場市集折抵消費；現場還有2座大型遊戲氣墊讓小朋友盡情玩樂放電，以及4組精彩的街藝表演輪番上陣，包含有互動式故事帶小朋友歡樂唱跳、體驗夢幻泡泡秀、小丑氣球魔術秀等表演，活動內容豐富，歡迎民眾攜家帶眷一起來同樂。

林國華局長也介紹萌樂好食市集，匯集超過25攤在地小農、手作文創DIY與美食小吃，讓民眾在歡樂氛圍中大啖美味，吃得開心又買得盡興，也提醒2025臺南購物節消費抽獎活動正持續進行中，為方便民眾參與今年特別導入「LINE官方帳號登錄系統」，無需下載APP即可完成發票及收據登錄，在吉祥物活動市集消費也可獲得抽獎資格，有機會抽中百萬名車、3C家電、飯店住宿券、現金等多項好禮，歡迎大家規劃多日遊程，來臺南消費，把大獎好禮帶回家。更多活動詳情可關注臺南旅遊網與台南旅遊臉書粉絲團。