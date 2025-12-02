超偶聯盟臺南萌市力12/13曾文願景園區登場 吉祥物明星氣偶大集合

「2025超偶聯盟 臺南萌市力」活動將於12月13日在臺南市政府曾文市政願景園區熱鬧登場，現場將集結10位臺南吉祥物明星與民眾近距離互動，並設有5座大型氣偶展示，同時規劃多項豐富精彩活動。 圖：台南市政府提供

[Newtalk新聞] 由臺南市政府觀光旅遊局主辦的葫蘆埤玩埤一夏系列活動之一「2025超偶聯盟 臺南萌市力」來囉！活動將於12月13日在臺南市政府曾文市政願景園區熱鬧登場，現場將集結10位臺南吉祥物明星與民眾近距離互動，並設有5座大型氣偶展示，同時規劃多項豐富精彩活動，包括街頭藝人表演、趣味闖關、氣墊遊戲與美食市集。黃偉哲市長邀請市民朋友及全國遊客一同來臺南，感受吉祥物滿滿萌市力。

此次活動邀集10位臺南人氣吉祥物明星登場，包括觀光旅遊局的魚頭君、西拉雅國家風景區管理處的灰熊熊、市場處的菜籃仔、動保處的豆哥與凱娣、體育局的大員與甜甜、左鎮化石園區的KOKO、臺南市立圖書館的蛙寶，以及統一獅球團的萊恩，並安排10位萌明星與民眾一起賣萌、互動、玩遊戲。除了各具特色的吉祥物外，現場還有泡溫泉的魚頭君、俏皮可愛的菜奇鴨、慵懶療癒的卡比胖拉、帥氣的統一獅萊恩，以及魅力爆棚的巷仔Niau等5座大型氣偶跟大家見面。想要一次收集臺南吉祥物的粉絲，千萬別錯過。

活動現場規劃互動式闖關活動，參與民眾可至服務台領取闖關集章卡(限量400張)，完成四項任務即可兌換50元市集券一張，可用於現場市集折抵消費(市集券數量有限，如兌換完畢，改為贈送小禮物乙份)。此外，現場還有2座大型遊戲氣墊讓小朋友盡情玩樂放電，以及4組精彩的街藝表演輪番上陣，包含有互動式故事帶小朋友歡樂唱跳、體驗夢幻泡泡秀、小丑氣球魔術秀等表演，活動內容豐富，歡迎民眾攜家帶眷一起來同樂。

現場匯集超過25攤在地小農、手作文創DIY與美食小吃，讓民眾在歡樂氛圍中大啖美味。別忘了使用闖關集章獲得的50元市集券，吃得開心又買得盡興。此外，2025臺南購物節消費抽獎活動將持續至明(115)年3月1日止，為方便民眾參與特別導入「LINE官方帳號登錄系統」，無需下載APP即可完成發票及收據登錄，民眾除了在臺南店家消費滿50元，在吉祥物活動現場市集消費也可以獲得抽獎資格，有機會抽中百萬名車、3C家電、露營休閒設備、飯店住宿券、現金等多項好禮，歡迎大家規劃多日遊程，來臺南消費，把大獎好禮帶回家。

觀光旅遊局長林國華表示，「2025超偶聯盟 臺南萌市力」活動內容精彩豐富，是今年末值得期待的親子活動，不論是想與可愛吉祥物合影、讓孩子盡情放電，或品味臺南在地美食，都能一次滿足。民眾也可以順遊總爺藝文中心、麻豆代天府等周邊特色景點，快邀親朋好友一同來臺南，與吉祥物共度充滿萌趣與笑聲的歡樂週末吧！更多活動詳情，請持續關注台南旅遊網與台南旅遊臉書粉絲團，掌握最新活動資訊。

台南旅遊網 https://www.twtainan.net

台南旅遊臉書粉絲團 https://www.facebook.com/traveltainan

