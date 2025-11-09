《超偶》冠軍張芸京陷低潮！吐真心話：我不知道我還能活多久

記者林宜君／台北報導

出道以來以中性嗓音與堅毅個性著稱的歌手張芸京，近日在臉書發出生日感言，意外吐露「我不知道我還可以活在這個世界上多久」，引發粉絲關注。她強調這並非自我詛咒，而是對生命深層的體悟。

張芸京直言：「你不認識我，有什麼資格評價我？」。（圖／翻攝自張芸京FB）

2008年憑《超級偶像》第一季奪冠走紅的張芸京，近年轉趨低調。她透露，這段時間刻意遠離社群媒體，因為「有一陣子，我很不想在社群平台上述說自己的事情，好歹曾經經歷過，說什麼話、做什麼事，都會造成一定的正反面回應。」，坦言曾被外界的聲音壓得喘不過氣。張芸京直言：「你不認識我，有什麼資格評價我？」並坦承這種對被評比的反感，源自自小參賽與考試的壓力，讓她心中始終存有不服輸的叛逆。

廣告 廣告

張芸京感嘆：「今年43歲，我不知道我還可以活在這個世界上多久」（圖／翻攝自張芸京FB）

張芸京回憶，曾試著孤立自己、遠離人群，減少一切社交活動，但漸漸發現人無論做什麼事，都會影響到他人。她相信「人在做，天在看」，即使不再被鎂光燈追逐，也要對自己的行為負責。在這篇生日感言中，張芸京寫下深刻省思：「今年43歲，我不知道我還可以活在這個世界上多久，這絕不是一種自我咒詛，只是想表達，有些人熱愛生命，卻無法有足夠時間活在這世上⋯。」張芸京表示，希望能再勇敢一點，用自己的經歷鼓勵那些同樣脆弱的人，「一點勇敢的力量。」。

更多三立新聞網報導

天娛黑幕再起？黃明志涉毒案疑被設局 背後勢力傳為掩蓋于朦朧命案！

于朦朧案延燒！郭俊辰現身機場遭疑是替身 網友比對臉型、耳朵全不同

于朦朧命案再掀黑幕！三名見證女子神秘失蹤 疑遭警逮後離奇滅口

金馬傳驚人名單！「于朦朧」被列追思人物 真相曝光惹全網譁然

