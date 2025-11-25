《超偶》吳亦偉「半年狂瘦17公斤」！公開魔鬼剷肉祕技

吳亦偉曾發福至103公斤，靠戰繩瘦身17公斤至85公斤。（吳亦偉提供）

曾以《超級偶像》奠定知名度的吳亦偉，出道至今轉眼17年。近期他再度挑戰歌唱舞台，往返港台兩地參加由TVB總經理曾志偉主理的《中年好聲音4》。他也為此半年內從103公斤瘦到85公斤，暴瘦17公斤，「每週三次戰繩＋每天 6000cc 以上喝水」成為他的必備自律法。

吳亦偉日前受邀到台北海洋科技大學（台北海大）擔任智慧財產權講座導師，他分享音樂路上的心路歷程與AI時代的創作觀，更在現場自爆曾被父親北原山貓半激勵半吐槽：「你是我們家唱歌最難聽的！」

廣告 廣告

吳亦偉到台北海大開講智慧財產權，認為現代人不該擔心被AI取代。（台北海大提供）

吳亦偉回憶，17年前以黃立行〈冷水澡〉在《超級偶像》獲得黃國倫、王治平、陳珊妮高度評價後，外界才發現他其實是「北原山貓」吳廷宏之子。他坦言父親對音樂要求極高，自小在嚴格又有紀律的環境中成長，深刻理解「做音樂不能只靠靈感，更需要態度與紀律」。

他笑說，父親總以半玩笑的方式刺激他：「你是我們家唱歌最難聽的。」看似玩笑，卻成為他追求更好自己的最大動力。他也透露父親心臟狀況逐漸改善，「還會跟我一起跑通告，越來越健康了」。

更多中時新聞網報導

攝護腺肥大者 慎用感冒藥避免尿滯留

陳淑芳年齡無限制要演一輩子

世足》哈蘭狂進16球 北歐巨人華麗變身