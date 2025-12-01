《超偶》歌手遭前輩霸凌！被酸「聲音很鳥」堅強逆襲奪世界12強

林語菲在泉州電視第二屆海海人聲世界閩南語青年歌手大賽中榮獲世界12強。菲常動人文創提供

靈氣歌手林語菲近日代表台灣參加「泉州電視第二屆海海人聲世界閩南語青年歌手大賽」，與全球逾1300名選手激烈競爭，最終成功擠進「世界12強」，以空靈嗓音獲得評審一致讚賞「富有靈氣、撫慰人心」！

其實比賽期間，林語菲在後台意外遭遇言語霸凌，被一位歌唱前輩嘲諷：「你還在唱女音喔？你的聲音很鳥耶！」面對羞辱，林語菲沒有退縮，冷靜回應：「聲音是父母給的，每個人都是獨一無二的，我很感謝能擁有這個歌聲。」他以堅強意志調整心情，最終在總決賽以布袋戲神曲〈西北風〉震撼評審，成功挺進世界12強。

林語菲出道於《超級偶像2》，以海豚般的空靈高音獲封「靈氣歌手」，雖已推出過專輯，但仍積極參與不同賽事，讓歌唱熱血持續燃燒。這次重返比賽舞台，從初選一路到全球總決賽，讓他再次找回當年的拚勁：「也許是不服輸的個性，我告訴自己一定要努力唱到最後！」

除了在比賽中大放異彩，林語菲近年事業同樣亮眼。她目前於輔仁大學攻讀第二個碩士學位，手上主持4個廣播節目，並固定在浪LIVE直播，吸引許多忠實粉絲，曾獲單筆20萬元紅包打賞。更令人替他感到開心的是，林語菲近日在台北置產，正式成為「有殼族」，並透露明年將推出全新專輯，喜事連連。

