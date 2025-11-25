《超偶》男星半年瘦身17公斤 自爆曾被吐槽「唱歌最難聽」

吳亦偉曾發福至103公斤，靠戰繩瘦身17公斤至85公斤。（圖／吳亦偉提供）

曾參加歌唱選秀《超級偶像》奠定知名度的歌手吳亦偉，出道轉眼17年，近期再度挑戰歌唱舞台，參加香港TVB歌唱節目《中年好聲音4》。為了備戰，他展現驚人自律，在半年內從103公斤成功瘦到85公斤，狂甩17公斤！他透露必備的自律法是「每周三次戰繩訓練，並堅持每天飲水6000cc以上」，超強毅力令人佩服。

日前，吳亦偉受邀至台北海洋科技大學（台北海大）擔任智慧財產權講座導師。他不僅分享了自己音樂路上的心路歷程與AI時代的創作觀，更在現場自爆成長過程中的趣事。

吳亦偉到台北海大擔任講座導師。（圖／台北海大提供）

身為「北原山貓」吳廷宏之子，吳亦偉回憶，他是在17年前以黃立行〈冷水澡〉獲《超級偶像》黃國倫、王治平、陳珊妮等評審高度評價後，父子關係才曝光。他坦言父親對音樂要求極高，讓他深刻體會「做音樂不能只靠靈感，更需要態度與紀律」。

他笑稱，父親過去曾以半激勵半吐槽的方式刺激他：「你是我們家唱歌最難聽的！」這句玩笑話，反而成為他不斷追求突破、追求更好的最大動力。他也開心地分享，父親的心臟狀況逐漸改善，「還會跟我一起跑通告，越來越健康了」，讓他相當欣慰。

