超催淚！曾敬驊奪男配「想帶父母出國」 曝幼時被稱「愛哭的」

演員曾敬驊憑藉電影《我家的事》榮獲第62屆金馬獎最佳男配角殊榮，情緒激動溢於言表，從領獎台一路哭到後台媒體聯訪區。當被問及得獎後最想做什麼時，他表示希望能帶父母出國旅遊，因為父母親長期忙於家中早餐店生意，鮮少有機會放鬆休息。曾敬驊透露，自己有四個姊妹，父母為了家計辛勤工作，甚至從未出國旅行，這番孝心之言令在場所有人為之動容。

曾敬驊勇奪金馬62最佳男配角獎。（圖／趙世平攝）

曾敬驊在獲得這座人生中第一座金馬獎時，感謝一路上遇到的每一個人，回憶起過往合作夥伴的畫面都在眼前閃過。他在電影《我家的事》中飾演剛畢業的青年夏仔，無意間踏上尋根之旅，以純樸真摯的表演獲得評審青睞，以過半票數拿下獎項。值得一提的是，曾敬驊6年前曾憑藉《返校》入圍最佳新演員獎，如今終於獲得肯定。

曾敬驊真情流露。（圖／趙世平攝）

曾敬驊在後台聯訪時表示，原本想和父母拍照留念，但當他們接到得獎電話時，已抵達火車站準備搭客運返回宜蘭老家，令他感到些許遺憾。他說會叮囑家人抵達宜蘭時要告知一聲，確保平安到家。在慶功宴上，曾敬驊自曝童年有個外號叫「愛哭的」，與現在的形象相似，但他坦言平時在生活中其實比較冷靜，已經很久沒有如此情緒外露了。

曾敬驊自爆小時候的綽號是「愛哭的」。（圖／趙世平攝）

關於帶父母出國的計畫，曾敬驊表示會先選擇較近的國家，因為不確定父母是否適應搭飛機。當被問及父母是否真的從未出國時，他笑言父母說沒有出過國，但不知道他們有沒有騙他。這份對家人的關愛與真摯情感，不僅展現了曾敬驊樸實的性格，也讓人見證了一個成功演員背後，那份不變的家庭牽絆與孝心。

