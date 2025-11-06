超像獅子！森林驚見神秘生物 真面目竟是「Mouse」

Mouse的剃毛造型保留頸部與尾端長毛，被誤認為野生獅子。（圖／翻攝自X，Garda Info）

愛爾蘭克萊爾郡（County Clare）日前一段在森林拍攝的影片引起網路騷動，只見畫面中一隻類似獅子的神秘動物在林間徘徊，引發猛獸出沒的猜測，甚至有人向警方報案。然而，警方調查後發現，這隻「獅子」實際上是一隻友善的新芬蘭犬，名字十分反差地叫作「老鼠」（Mouse）。

警方與誤認為『獅子』的新芬蘭犬Mouse互動，牠因剃毛造型成為網路焦點。（圖／翻攝自X，Garda Info）

根據《BBC》與《The Irish Post》報導，事件發生在10月29日，當時一段短片在社群媒體瘋傳，許多網友驚呼影片中的「金色巨獸」可能是逃脫的野生大貓。愛爾蘭警方（Gardaí）接獲通報後展開搜尋，最終確認真相並在社群平台幽默回應：「如果你今天走進森林，不會遇見獅子，而是這隻友善的新芬蘭犬Mouse。」警方也透露，Mouse似乎對於自己成為「網紅」感到相當滿意。

廣告 廣告

Mouse之所以被誤認，與牠的剃毛造型有關。從警方釋出的照片可見，牠的身體大多被剃光，只留下頭部、頸部與尾端保有濃密長毛，外觀神似獅子的鬃毛與尾巴，才導致誤會。

儘管事件僅是一場虛驚，但也引來動保團體對寵物美容的關注。北愛爾蘭防止虐待動物協會（USPCA）營運總監麥哈菲（Siobhan McHaffie）提醒，像新芬蘭犬這類雙層毛犬種，不應隨意剃毛。她指出，牠們的濃密被毛對調節體溫、保護皮膚至關重要，「除非出於醫療考量，否則剃毛恐導致曬傷、過熱等健康問題。」

麥哈菲補充：「雖不清楚Mouse的美容背景，但照護動物應以牠們的身心健康為首要原則。我們很高興這場風波只是誤會，也慶幸Mouse平安無事，牠當然不是森林裡的獅子。」

這起誤會雖讓當地居民一度緊張，但也為大眾帶來一場虛驚中的幽默插曲，也意外讓Mouse成為全愛爾蘭最紅的狗狗之一。

動保團體呼籲飼主避免為雙層毛犬種剃毛，以免影響健康與體溫調節。（圖／翻攝自X，@ABC）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

大牙告別5年婚姻恢單4個月 突秀女人味自拍吐心聲：喜歡現在的自己

王子再發聲明3招賣慘 律師曝「范姜不同意分期付款」原因

又強又大的怪物！鳳凰颱風降大量致災雨襲台 專家示警：被掃到後果慘烈