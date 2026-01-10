超像百香果！台東驚傳誤食「海檬果」中毒 醫曝致命關鍵

台東一名男子疑誤將外型相似的劇毒「海檬果」當成「百香果」食用，出現食物中毒症狀。台東縣衛生局提醒，海檬果果實及種子均含致命毒性，呼籲民眾切勿隨意食用不明動植物。（台東縣衛生局提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東縣衛生局前（8）日接獲通報，62歲姚姓男子在鹿野鄉山區撿拾2顆外型疑似「百香果」的果實果腹，隨後出現食物中毒症狀，幸經治療後已無礙。衛生局今（10）日說明，研判姚男可能誤食劇毒植物「海檬果」，兩者外型相似，但其果實及種子含有致命的強心配糖體（cardiac glycoside）。

回顧事發經過，當日上午，姚男與友人一同前往鹿野鄉山區，途中發現地上有疑似「百香果」的果實，便順手撿起食用；未料約半小時後，陸續出現嘔吐、腹痛等不適症狀，隨後昏厥倒地。友人見狀立即通報救援，所幸經送醫處置後並無生命危險。

姚男事後回想，可能誤食農民為防止野生動物侵害農作物而設置的「毒果」。不過，衛生局調查後指出，可能是誤食「海檬果」所致。

衛生局說明，海檬果為夾竹桃科之灌木植物，分布於亞洲熱帶沿海、澳洲及太平洋島嶼一帶，花色純白帶粉紅中心，果實成熟時呈現鮮紅色，植株具觀賞價值；果實及種子含致命強心配糖體 (cardiac glycoside)，屬劇毒。

衛生局長孫國平則提醒，預防食品中毒，遵從「五要二不原則」，要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要澈底加熱、要注意保存溫度、不要生飲山泉水、不要食用不明動植物。

