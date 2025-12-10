超兇女神昔秘戀孫生2年 突發14字疑曝「分手內幕」！

娛樂中心／綜合報導



網紅孫生曾是YouTube團體「反骨男孩」的成員，不過他近年爭議不斷，還因性侵案遭起訴、形象重挫。12月1日孫生證實與交往兩年的女友、「超兇女神」諶多芬分手，然而女方從11月中旬開始頻繁在社群發文，疑似吐露情變心聲，引起網友關注。昨（9日）多芬再次發文寫下「14字」，掀起熱議。





孫生分手「超兇女神」斷2年情 多芬突問1句疑曝光「分手內幕」！

「超兇女神」多芬曾與孫生秘戀2年，分手後發文寫下「哎，感情難道就不能忠誠一點嗎？」。（圖／翻攝自諶多芬IG、諶多芬Threads）

廣告 廣告

與孫生分手後，近日多芬在Threads上親曝心境「一種付出很多、累積很久，突然之間一切都放下的感覺，好空好空…」。昨（9日）她再發文寫下「哎，感情難道就不能忠誠一點嗎？」。貼文曝光，被網友狂猜疑似與孫生分手有關，也有不少粉絲暖心留言安慰「妳只是沒遇到對的人而已。」、「妳值得更好的」、「加油」、「辛苦你了」、「你適合更好的人」。

孫生分手「超兇女神」斷2年情 多芬突問1句疑曝光「分手內幕」！

孫生（右）與女友多芬（左）1日證實已分手。（圖／翻攝自諶多芬IG）

事實上，孫生今年（2025年）2月才公開認愛「微甜女孩」諶多芬，透露兩人已秘戀2年之久。沒想到本月（12月）1日孫生在IG發文，宣布與女友多芬分手，坦言「雙方想要的總是給不到」。多芬也在貼文留言回應，表示雙方努力過但最後曬選擇分開，感謝並給予祝福。早在11月中旬，多芬被發現在Threads上連發多篇貼文抒發情緒「不為想太多的事情困擾，我累了」、「人好就要被欺負嗎？」，甚至怒嗆「到底為什麼現在綠茶那麼多？」、「無止盡的欺騙我」。

孫生分手「超兇女神」斷2年情 多芬突問1句疑曝光「分手內幕」！

早在11月中旬，多芬（左圖右）就在Threads上連發多篇貼文抒發情緒。（圖／翻攝自諶多芬IG、諶多芬Threads）













《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

原文出處：孫生分手「超兇女神」斷2年情 多芬突問1句疑曝光「分手內幕」！

更多民視新聞報導

仙塔律師鬼轉認當「詐團軍師」 網灌爆「拱拍SWAG」！

曾雅蘭遊泰解放「抬手洩深V」 49歲凍齡模樣曝光！

民眾黨正妹黨工「爆不倫球星」全外流！開房驚吐「要等很久嗎」

