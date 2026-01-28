超兇網紅當街「玩火吞吐」畫面曝 彎腰狂洩「超巨烈焰」！

國際中心／江姿儀報導



俄羅斯1名正妹魔術師安娜（Anna）長相美艷、身材火辣，不過最吸睛的是她擁有「玩火」絕技，時常現身街頭表演「吞吐大法」，成為IG上坐擁76萬粉絲的網紅。近期她的表演影片在社群平台瘋傳，只見她當街「猛吞火球」後彎腰，下半身就會「狂洩火焰」，她也靠獨門絕技「火」遍全網，震撼奇觀引發熱議。





超兇網紅街頭「猛吞火球」太炸裂 秒彎腰「狂噴超巨烈焰」吸124萬人圍觀！

俄羅斯網紅安娜身為專業魔術師，常現身街頭，表演吞火再噴火、舌頭開瓶蓋、狂吞超長氣球等特技。（圖／翻攝自IG@annaadelos）

安娜常當街「玩火吞吐」，先是張口吞下火炬，再彎腰從臀部不斷噴出烈焰。（圖／翻攝自IG@annaadelos）



俄羅斯網紅安娜身為專業魔術師，還擁有軟Q的筋骨，經常打扮性感出現在知名景點、人群眾多的街頭，表演舌頭開瓶蓋、狂吞超長氣球等特技。最特別的是她身懷「吞吐火焰」絕技，影片中她先是舉起一把燃燒中的火炬展示，然後高舉火把，仰頭張嘴一口吞下，還逗趣吐舌露出「品嘗美味」的表情，緊接著彎下腰開始「放送」，從臀部不斷噴出烈焰。

安娜「玩火」表演也非一成不變，也添加變化改成噴火點燃蠟燭、噴火燒爆氣球。（圖／翻攝自IG@annaadelos）

安娜曾現身知名景點表演「吞吐大法」，對準標靶噴出超巨火球，燃燒熔出名畫。（圖／翻攝自IG@annaadelos）



奇特畫面曝光，不僅一旁觀眾露出驚訝神情，多部相關短影音在網上瘋傳，超過百萬觀看、124萬讚，安娜迅速暴紅。不過「玩火」表演也非一成不變，安娜還不時添加小變化，如噴火燃燒熔出名畫、噴火點燃蠟燭、噴火燒爆氣球等；聖誕節來臨，她也會應景換上聖誕服飾表演，新年更是換成花筒煙火，狂噴炫麗火花。「吞火再噴火」的獨特魔術令人好奇，有人猜測噴火是靠藏裙底的特殊機關或道具，然而真相到底如何，安娜並未透露。

聖誕節、新年來臨，安娜應景換上聖誕服飾表演，也換成花筒煙火，狂噴炫麗火花。（圖／翻攝自IG@annaadelos）

「玩火吞吐」畫面瘋傳，超過百萬觀看、124萬讚，讓安娜迅速暴紅。（圖／翻攝自IG@annaadelos）







*專業人士表演，危險動作，請勿輕易嘗試*









《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

