「超兇美人魚」趴遊艇竟是壯壯！「雪白薄紗」全透視

台灣啦啦隊女神壯壯（沈立心）擁有俏麗面容、性感身材，曾是中職Passion Sisters應援隊長，目前為樂天女孩、Formosa Sexy應援團團長，去年還加盟南韓職業足球隊。她9月才以透明戰袍登上倫敦時裝週，上月又以超辣穿搭亮相南韓時尚派對，絕美造型成為焦點。昨（5日）她曬出飛往義大利拍攝的美照，再次掀起全網暴動。





壯壯倫敦時裝週、南韓時尚派對的激辣造型驚豔大批粉絲。（圖／翻攝自壯壯IG）

壯壯9月受邀出席倫敦時裝週，成為首位登上倫敦時裝週的台灣啦啦隊員，透明禮服驚艷全場一戰成名，受封「人間水蜜桃」。上月她出席知名品牌旗艦店的開幕派對，緊身背心展現好身材。昨（5日）她釋出在義大利拍攝的美照，只見她長髮微捲，身穿一襲優雅純白禮服，材質為透明薄紗繡滿蕾絲花紋，貼身設計更顯身形窈窕勻稱。她頂著濕冷低溫，搭乘遊艇冒雨出鏡，與背後湖水、蒼山共創絕美景緻。

壯壯飛往義大利拍攝，濕冷低溫僅穿薄透白紗。（圖／翻攝自壯壯IG）

壯壯感性寫下「好冷～但也好好玩～～就連下雨也變浪漫了」，「就是有這樣難以預測的大小事，世界才這麼的可愛，體驗這個世界所有不完美的完美。」。貼文一出，粉絲湧入社群朝聖，驚呼「你看起來真漂亮！長髮非常適合你。」、「太美了啦～可是心疼！」、「真的好美呀～仙女！」、「長髮也很好看」、「整條都接近全透的一樣」、「這樣看鏡頭 真的會害人家暈船啦」、「這世上怎麼有這麼美麗的女生、跟本就是天使」、「這穿搭若隱若現」、「可以嫁了」、「美人魚公主」、「性感穿搭不怕冷」。

壯壯一襲優雅純白禮服，透明薄紗材質繡滿蕾絲花紋，貼身設計更顯身形窈窕勻稱。（圖／翻攝自壯壯IG）









