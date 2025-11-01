超兇議員「穿太緊」全現形 白襯衫炸出「絕頂起伏」！

政治中心／江姿儀報導



「超兇議員」嘉義市議員顏翎熹外型甜美，還擁有魔鬼身材，曾是電競直播主，近年投身政治，盡心為社會付出。今年反統戰遊行時她擔任「拒絕統戰、守護台灣」活動的主持人，成為全場焦點，被封為「419反統戰女神」。昨（31日）恰逢萬聖夜，她應景化身日本動漫《鏈鋸人》的蕾潔，超貼身的上衣讓傲人身材現形，吸引大批網友圍觀。





顏翎熹今年擔任「拒絕統戰、守護台灣」活動的主持人（左），昨萬聖夜cosplay《鏈鋸人》的蕾潔（右）。（圖／翻攝自顏翎熹臉書、顏翎熹Threads）

顏翎熹昨（31日）在個人社群PO出萬聖節變裝照，寫下「祝大家萬聖節快樂」。只見她身穿無袖白襯衫，露出白皙纖細的雙臂，布料剪裁得恰到好處，緊身設計勾勒出起伏有致的身材。一縷髮絲微微遮住她絕美臉蛋，衣領繫上領帶、脖頸配戴頸鍊，完美cosplay《鏈鋸人》的蕾潔。

超兇議員顏翎熹白襯衫超貼身，修身剪裁完美襯托出起伏有致的身材。（圖／翻攝自顏翎熹臉書、顏翎熹Threads）

美照曝光，網友盛讚「議座太正了，受不了 」、「議員好正」、「好辣」、「看了會讓人坐立難安」、「真的會愛上欸」、「正式封妳為最正蕾潔」、「還原度超高」、「正式封妳為最正蕾潔」、「好殺好性感」、「我沒了」、「好嚇人！哪有這麼美的鬼」、「有料」。





