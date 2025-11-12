「超兇賽車皇后」登JKF封面！曝1特別嗜好：幫爸爸服務

娛樂中心／張予柔報導



亞洲男性娛樂第一品牌JKF的11月號雜誌，邀到日本賽車皇后名取久留美擔任封面人物。擁有「寫真界最強黃金比例」封號的她，不僅外型性感迷人，私下卻是個名副其實的「美食大胃王」，一口氣吃下一公斤食物仍能保持完美身材，令粉絲驚呼連連。









日本「超兇賽車皇后」登JKF封面！曝私密癖好：回家幫爸爸服務

名取久留美擁有完美身材，私下卻是個名副其實的「美食大胃王」。（圖／翻攝自IG＠JKF）

根據《三立》報導，名取久留美透露自己食量驚人，之前拍攝挑戰「吃下一公斤生牛肉與生牡蠣」的企劃時毫不費力，她笑說「那次吃得很輕鬆，我的肚子應該能裝下比一公斤還要多的東西」她的ASMR吃播影片也在YouTube上掀起話題，畫面中她享受美食的模樣令人著迷。至於維持身材的秘訣，她透露平時不愛運動，拍攝前會飲食控制，主要靠「延長睡眠」來維持曲線。

名取久留美透露自己最近的興趣是「採耳」。（圖／翻攝自IG＠_miru960616）

名取久留美開心分享自己的多元興趣，從小喜歡汽機車的她，閒暇時也熱衷烘焙點心，更笑稱自己最近迷上「採耳」這個特別的嗜好，「我很熱衷幫別人採耳，清乾淨後就有種莫名的舒壓感！所以我最近都很期待回家，因為能好好地幫我父親掏耳朵」回顧在2022年日本賽車皇后大賽中奪冠的經歷，她仍難掩興奮，也提到工作中曾遇過風雨交加、雨傘差點被吹走的驚險時刻。

日本賽車皇后名取久擁有「寫真界最強黃金比例」封號。（圖／翻攝自IG＠_miru960616）





