超兇身材被罵到離職！她轉戰寫真「炸出白雪球」網暈爛

娛樂中心／饒婉馨報導

前新聞主播竹中知華過去在電視台工作時，曾因為身材太過豐滿而遭到觀眾投訴，認為她的專業形象被外表蓋過，這讓她感到壓力很大。在離開主播台後，她決定不再壓抑自己，開始大方展現凹凸有致的好身材。她近日在社群平台上分享了自己的近況，穿著變得大膽且有自信，完全放開自我的生活態度引發網友熱烈討論。





女主播尺寸太巨遭投訴！她離職拍寫真「狂洩SSR曲線」網暈爛：美好的一天

竹中知華曾在日本電視台擔任主播一職，卻一直被投訴，最後決定離職轉拍寫真。（圖／翻攝自IG ＠tomoka119）

根據 外媒 報導得知，43歲的竹中知華2008年進入沖繩NHK電視台擔任晨間新聞主播，她回憶起在電視台的那段日子，雖然穿著專業的西裝外套和套裝，但因為天生擁有「H級」的傲人身材，不管怎麼刻意遮掩，胸部的線條還是很明顯。當時甚至有觀眾寫信到電視台，抱怨她的身材讓人分心，批評她不夠端莊「不知道她播了什麼」、「只看到胸部」、「帶壞小孩」。這些聲音讓她一度變得很自卑，總覺得自己不管多努力準備新聞，大家注重的焦點永遠都在她的胸部上。最後她選擇告別螢光幕，決定換一個環境生活，也給自己一個重新開始的機會。

女主播尺寸太巨遭投訴！她離職拍寫真「狂洩SSR曲線」網暈爛：美好的一天

她原本需要刻意藏起身材，如今可以自由展現身姿。（圖／翻攝自IG ＠tomoka119）

現在的她轉型開始拍攝寫真集，生活過得非常精彩，銷量也讓編輯都嚇了一大跳，近期推的新寫真，更是橫掃各大熱銷榜。從照片可以看到，她在陽光下笑得十分開心，穿著一件印有清新花朵圖案的米白色短袖上衣，搭配淺灰色的合身短褲，大方展露白皙纖細的長腿。即便只是簡單的休閒打扮，依然掩蓋不住她凹凸有致的火辣曲線。比起以前只能穿緊繃的套裝，現在這種自然、陽光的打扮，讓她看起來更加有活力。網友看到她大方展現「解放後」的模樣也替她留言加油，認為女生本來就有穿衣自由，不需要為了別人的眼光而隱藏自己的優點。





