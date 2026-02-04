超兇DJ SODA被嘲！社群「點名台灣」兩派戰翻

娛樂中心／綜合報導

南韓性感女神「DJ SODA」是亞洲百大DJ之一，憑藉惹火體態和高反差甜美臉蛋，在全球擁有超高人氣，IG帳號聚集540.7萬人追蹤、臉書粉專更擁有破千萬人追隨。她過去常來台工作，與台灣粉絲互動頻繁。豈料，她4日凌晨竟在社群發文直指自己長期遭遇外貌攻擊，且相關留言「幾乎都來自台灣」。一番心聲曝光後，立刻掀起兩派網友論戰。

DJ SODA的臉書粉專擁有1152萬位追蹤者，她4日凌晨在臉書粉絲專頁發文坦言，自己真的想問一個問題，她不解自己的貼文下為何總是出現外貌攻擊的留言。這些惡意的留言，幾乎清一色來自使用台語或台灣中文的帳號。她強調，自己並非指所有台灣人都是如此，但當她看到外貌攻擊幾乎只出現在來自台灣的留言中，讓她忍不住懷疑「是不是有些台灣人其實不喜歡我？」。

DJ SODA接著也點出，就連台灣新聞相關貼文下方的留言，內容也常聚焦在她的外表，有人嘲諷她「臉越來越怪異」，甚至直接稱她是「塑膠」，讓她感到相當受傷。她無奈表示，自己從未評論過任何人的外貌，卻一次又一次因外表被評價、嘲笑，「這真的很傷人」。她最後希望，外界能把她當成一個人來尊重，而不是一張可以被隨意評論的臉。

貼文曝光後，意外掀起兩派網友論戰。其中有網友留言：「台灣總是有些害群之馬，見不得別人好，又自視甚高」、「台灣現在有些風氣觀念被扭曲了。抱歉」、「都不知道怎幫台灣解釋 也沒的解釋台灣酸民就是這樣！」，但也有人留言護航稱：「攻擊者一個是簡體字、一個來自馬來西亞，並不是打繁體字就是台灣人……酸民來自於世界各地，無所不在」、「並不是所有用繁體字的都一定是台灣人，現在有太多的寫手去仿冒了」。

《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

